Gdzie obejrzeć Sigma Ołomuniec - Lech Poznań? O której dzisiaj mecz? Transmisja

Lech Poznań przystępuje do decydującego starcia w fazie ligowej Ligi Konferencji. Mistrzowie Polski zmierzą się na wyjeździe z czeską Sigmą Ołomuniec, która również walczy o awans do fazy play-off. Czesi jednak ostatnimi czasy zawodzą - przegrali każdy z czterech ostatnich meczów.

"Kolejorz" rywalizację w Lidze Konferencji rozpoczął z wysokiego "C" od rozbicia Rapidu Wiedeń (4:1). Po tamtym spotkaniu wydawało się, że lechici bez problemów dadzą radę powalczyć o czołową ósemkę fazy ligowej. Nic bardziej mylnego - pod koniec października Lech uległ na Gibraltarze w starciu z Lincoln Red Imps (1:2) i zaliczył jedną z największych kompromitacji w historii polskiego futbolu.

W listopadzie miało przyjść odkupienie win, choć zadanie wydawało się być z kategorii "bardzo trudnych do wykonania". Poznaniacy polecieli do Madrytu na mecz z Rayo Vallecano, gdzie do przerwy prowadzili 2:0 po trafieniach Luisa Palmy i Antoniego Kozubala. Wydawało się, że uda się zmazać gibraltarski blamaż sprawieniem niespodzianki w stolicy Hiszpanii, ale spotkanie wymknęło się "Kolejorzowi" spod kontroli - ostatecznie ekipa Nielsa Frederiksena poległa po bramce straconej w doliczonym czasie gry (2:3).

W 4. kolejce lechici mierzyli się ze szwajcarskim Lausanne-Sport przed własną publicznością. Podbudowani okazałym zwycięstwem w lidze przeciwko Radomiakowi (4:1) pewnie rozprawili się z podopiecznymi Petera Zeidlera (2:0) po bramkach krytykowanych przez kibiców Taofeeka Ismaheela i Yannicka Agnero.

Przed tygodniem "Kolejorz" podjął przy Bułgarskiej 18. zespół niemieckiej Bundesligi - spisujące się znacznie poniżej oczekiwań 1. FSV Mainz 05. Poznaniacy stracili gola już w 28. minucie, a cztery minuty później od bramki na 0:2 uratował ich VAR. W 41. minucie do siatki z rzutu karnego trafił Mikael Ishak i ustalił wynik spotkania na 1:1. Czuć było niedosyt, bo od 67. minuty piłkarze Nielsa Frederiksena grali w przewadze jednego zawodnika.

Teraz przed niebiesko-białymi został ostatni sprawdzian, który zadecyduje o tym, czy Lech wystąpi na wiosnę w europejskich pucharach. Sigma Ołomuniec również ma 7 punktów na koncie, a wcześniej mierzyła się z inną polską drużyną - Rakowem Częstochowa (1:1). Z "Kolejorzem" łączy ją... kompromitacja na Gibraltarze i porażka z Lincoln (1:2).

Liga Konferencji. Kiedy gra Lech? O której dzisiaj gra Lech? Gdzie obejrzeć mecz Sigma Ołomuniec - Lech Poznań? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE, RELACJA LIVE, WYNIK]

Mecz Sigma Ołomuniec - Lech Poznań zostanie rozegrany w czwartek 18 grudnia o godz. 21:00. Transmisję TV przeprowadzi Polsat Sport Premium 2 (kanał płatny) lub w ramach transmisji łączonej ze starć wszystkich polskich klubów w Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport Premium 1. Stream online będzie dostępny w serwisie Polsat Box Go (po wykupieniu odpowiedniego pakietu). Zapraszamy też do śledzenia relacji tekstowej i wyniku na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

