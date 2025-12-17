Przypomnijmy: w ubiegły czwartek w Stuttgarcie fani gości jeszcze zanim weszli na stadion, obrażali gospodarzy, śpiewając rasistowskie piosenki. Nie inaczej było także w czasie meczu. Dało się wówczas słyszeć skandaliczne hasła np. "Pozwólcie izraelskiej armii j***ć Arabów", "śmierć Arabom" czy "pi****l się, Palestyno". UEFA postanowiła zareagować.

REKLAMA

Zobacz wideo Totalna degrengolada w Legii

Kara od europejskich władz za mała?

Kilka godzin temu sportowy korespondent Sky News Rob Harris poinformował za pośrednictwem serwisu X o wymiarze kary, jaka została nałożona na izraelski klub przez europejską centralę.

Rob Harris napisał:

"UEFA nałożyła na klub Maccabi Tel Aviv grzywnę w wysokości 20 000 euro za 'rasistowskie i/lub dyskryminujące zachowanie' kibiców podczas meczu w Stuttgarcie w zeszłym tygodniu. Na klub Maccabi nałożono zakaz udziału kibiców w następnym wyjazdowym meczu europejskim, ale kara ta została zawieszona na okres wynoszący 2 lata.".

Oznacza to, że fani izraelskiego zespołu będą mogli jeździć na wyjazdowego spotkania swojej drużyny i jednocześnie będą bacznie obserwowani. W momencie, gdy coś przeskrobią, zakaz wyjazdowy wejdzie w życie.

Przypomnijmy, że kibice Maccabi Tel-Awiw w swoim kraju należą do tych o bardzo złej reputacji.

To niejedyny skandal z udziałem izraelskich kiboli

W trwającym sezonie inna grupa fanów z Izraela została ukarana za swoje naganne zachowanie. Podczas meczu Rakowa Częstochowa przeciwko Maccabi Hajfa doszło do bulwersujących scen. Izraelczycy wywiesili wówczas transparent ("Mordercy od 1939"), wymierzony w Polaków. Reakcja UEFA została nad Wisłą uznana za niewystarczającą. Klub z Hajfy został ukarany jedynie grzywną w wysokości 40 tysięcy euro.

22 stycznia Maccabi Tel-Awiw pojedzie na mecz do Freiburga w ramach Ligi Europy. Początek o 18.45.