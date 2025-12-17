Rosjanin uratował najlepszego piłkarza świata. Istne cuda w karnych o tytuł

W 2024 roku - po 20 latach przerwy - ponownie rozegrano mecz o Puchar Interkontynentalny FIFA. Real Madryt wygrał 3:0 z meksykańską Pachucą, a gole zdobywali Kylian Mbappe, Vinicius Junior i Rodrygo. Tym razem w finale rozgrywek w katarskim Al Rayyan zmierzyły się Paris Saint-Germain i Flamengo. Zdobywcy Ligi Mistrzów byli faworytami starcia z triumfatorami Copa Libertadores, ale zadanie nie było takie proste. Naprzeciw Luisa Enrique stanął bowiem Filipe Luis Kasmirski, trener polskiego pochodzenia, przed laty gracz reprezentacji Brazylii, Atletico Madryt i Chelsea. Postać arcyciekawa, o której dziennikarz Sport.pl - Dawid Szymczak - nie tak dawno pisał w następujący sposób:
"Jest trenerskim objawieniem. Podbił już Amerykę Południową, a wróżą mu, że podbije cały świat. Ale Filipe Luis Kasmirski, Brazylijczyk z polskimi korzeniami, który zachwyca się astrofizyką, bywa wręcz przytłoczony poczuciem, że jesteśmy tylko maleńką cząsteczką wszechświata. I ta myśl błyskawicznie sprowadza go na ziemię".
Na ziemię mogło go sprowadzić także to, że 17 grudnia stanął przed, mogłoby się wydawać, zadaniem z gatunku niemożliwych. Paris Saint-Germain od początku poprzedniego sezonu wygrało wszystkie rozgrywki, w których brało udział. Wszystkie, za wyjątkiem jednych - Klubowych Mistrzostw Świata, gdzie i tak dotarło do finału. Tam zatrzymał ich jednak Cole Palmer, prowadząc Chelsea do końcowego triumfu (3:0).
Zobacz też: Barcelona wśród najgorszych. Stanowczy werdykt. "Poniżej oczekiwań"
Tym razem mecz rozpoczął się zgodnie z planem. W 38. minucie Chwicza Kwaracchelia dopadł do piłki, którą zagrywał Desire Doue, a po drodze sparował jeszcze bramkarz rywali. Gruzin ofiarnym wślizgiem wpakował futbolówkę do siatki i zapewnił Francuzom prowadzenie.
Wydawało się, że w drugiej połowie uda im się utrzymać przewagę. W 59. minucie faul popełnił jednak ich kapitan - Marquinhos, który w polu karnym powalił Giorgiana De Arrascaetę. Sędzia po konsultacji VAR podyktował rzut karny. Jedenastkę na gola zapewnił Jorginho, kompletnie myląc rosyjskiego bramkarza PSG - Matwieja Safonowa.
Dopiero stracona bramka podziałała na PSG motywująco. Paryżanie ruszyli do ataku, a z ławki pojawił się Ousmane Dembele, zdobywca Złotej Piłki, który we wtorek 16 grudnia odebrał nagrodę FIFA The Best dka najlepszego piłkarza świata. Ani jemu, ani Marquinhosowi, który w doliczonym czasie gry mógł rozstrzygnąć losy meczu i zrehabilitować się za faul nie udało się jednak pokonać Agustina Rossiego.
Po 90 minutach stało się jasne. Do wyłonienia triumfatora potrzebne będzie dodatkowe 30 minut. W nich blisko powodzenia był Dembele, ale w 115. minucie - po wymanewrowaniu obrońców Flamengo, już upadając uderzył nad poprzeczką. Wynik nie zmienił się także po dogrywce. O wygranej zadecydowały rzuty karne, w których bohaterem został rosyjski bramkarz PSG Matwiej Safonow. Obronił aż cztery jedenastki i dał triumf PSG!
Flamengo mogło być pierwszy brazylijskim klubem od 1993 roku, który zdobędzie Puchar Interkontynentalny. Wówczas Sao Paulo pokonało AC Milan (3:2).