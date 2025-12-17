Dogadali się! To w tym klubie od stycznia będzie grać Neymar

Santos walczył do samego końca o utrzymanie w lidze brazylijskiej. Kiedy wydawało się, że spadek jest już bardzo blisko, to Santos nie przegrał żadnego z pięciu ostatnich meczów. Duża w tym zasługa Neymara, który strzelił hat-tricka w meczu z Juventude (3:0), a w spotkaniu ze Sport Recife (3:0) strzelił gola i zanotował asystę. Wtedy Neymar podjął duże ryzyko, bo miał kontuzjowaną łąkotkę, ale chciał pomóc Santosowi za wszelką cenę i postawił na leczenie zachowawcze. Gdzie Neymar będzie grał w nowym sezonie?

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki bardzo krytycznie o trenerze Legii: Sorry, Inaki

Wyjaśnia się przyszłość Neymara. "Doszli do porozumienia"

ESPN informuje, że jest duża szansa na to, iż Neymar zostanie w Santosie na dłużej. Aktualnie mają trwać zaawansowane rozmowy między obiema stronami ws. nowego kontraktu. "Zarząd klubu i sztab Neymara doszli do porozumienia, zgodnie z którym Brazylijczyk podpisze kontrakt do mistrzostw świata" - czytamy w artykule.

To oznacza, że Neymar będzie grał w Santosie tylko przez połowę nowego sezonu. Kolejny sezon ligi brazylijskiej rozpocznie się 28 stycznia i potrwa do 2 grudnia przyszłego roku.

Na razie Neymar przebywa na wakacjach w Stanach Zjednoczonych, a pod koniec roku ma przejść operację lewego kolana, która wykluczy go z gry na około miesiąc. "Zabieg Neymara jest uważany za nieskomplikowany" - dodaje ESPN.

Mimo problemów zdrowotnych Neymar cały czas cieszy się sporym zainteresowaniem, bo do tej pory w jego stronę spoglądał m.in. Manchester United, Inter Miami czy Juventus.

Zobacz też: Zamieszanie ws. przyszłości Grosickiego! Borek ujawnił ws. oferty innego klubu

Ancelotti mówi o powołaniu Neymara. "Nie jestem nikomu nic winien"

Minęło już sporo czasu od ostatniego występu Neymara w reprezentacji Brazylii. Gracz Santosu wystąpił w narodowych barwach po raz ostatni 18 października 2023 r. w meczu z Urugwajem (0:2). Czy jest szansa, że Neymar otrzyma powołanie na mistrzostwa świata w 2026 r.?

- Rozumiem, że jesteście bardzo zainteresowani tematem Neymara. Chcę to wyjaśnić. Mamy grudzień, a mistrzostwa świata są w czerwcu. Kiedy ogłoszę skład w maju i jeśli Neymar zasłuży, będzie zdrowy, lepszy lub taki sam, jak inni, to zagra na mundialu. I kropka. Nie jestem nikomu nic winien. Musimy myśleć o Brazylii, która może mieć, a może nie mieć Neymara czy innych zawodników - mówił Carlo Ancelotti, selekcjoner Brazylii po losowaniu grup mistrzostw świata.