Gigant rusza po transfer polskiego 17-latka! Grają tam już dwaj Polacy

"Ani Lewandowski, ani Szczęsny: 17-letni polski klejnot, który zachwyca Deco i jest porównywany do Neymara" - pisali hiszpańscy dziennikarze. Te słowa dotyczyły Oskara Pietuszewskiego. Polak zdobywa coraz większą popularność za granicą. Interesuje się nim coraz więcej uznanych marek. Mówi się nie tylko o FC Barcelonie i klubach Premier League, ale i o Bayernie Monachium czy FC Porto. Ba, przedstawiciele dwóch ostatnich zespołów byli nawet obecni na meczu Jagiellonii Białystok z Rayo Vallecano (1:2) w Lidze Konferencji i z bliska śledzili poczynania Polaka, o czym donosił portal weszlo.com. Teraz pojawiły się nowe informacje w sprawie ewentualnego transferu Pietuszewskiego do portugalskiej drużyny.

Oskar Pietuszewski trafi do FC Porto? Tak wygląda sytuacja w portugalskim klubie

FC Porto to ostatnio kierunek dość popularny wśród naszych rodaków. Od tego sezonu grają tam Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Ba, stanowią o sile zespołu, a ich postawa, szczególnie w defensywie, co chwila jest doceniana w tamtejszych mediach. Czy wkrótce dołączy do nich trzeci rodak? Nieco więcej informacji w sprawie ujawnił "A Bola". "Dział skautingu FC Porto zidentyfikował obiecującego polskiego skrzydłowego" - czytamy na wstępie.

"Piłkarz już błyszczy w pierwszym zespole Jagiellonii i jest postrzegany jako jeden z najbardziej obiecujących talentów polskiego futbolu. Dlatego też, skupiając się na peryferyjnych rynkach, dział skautingu FC Porto ma go na radarze od minionej kampanii" - dodali dziennikarze. Czy w związku z tym podjęto jakieś działania? "Na ten moment klub nie podjął żadnych konkretnych kroków w celu sprowadzenia Polaka, ale cały czas uważnie śledzi jego rozwój" - przekazała redakcja, sugerując, że w razie, gdy Porto zdecyduje się na transfer, to konkurencja będzie spora. W końcu Pietuszewski jest jednym z najbardziej interesujących nazwisk na rynku i wielu gigantów chciałoby mieć go w swoich szeregach w przyszłości.

Kluczowy mecz przed Jagiellonią Białystok i Oskarem Pietuszewskim

Obecnie skrzydłowy skupia się na grze dla Jagiellonii. Przed nim ostatni mecz w 2025 roku. W najbliższy czwartek białostocka ekipa zagra na wyjeździe z AZ Alkmaar w ramach ostatniej kolejki Ligi Konferencji. To ona zadecyduje o losach Jagiellonii w tych rozgrywkach. Teoretycznie drużyna nie jest jeszcze pewna gry w europejskich pucharach na wiosnę. Zajmuje 18. miejsce w tabeli zbiorczej, a drużyny od 9. do 24. powalczą w 1/16 finału. Teoretycznie piłkarze Adriana Siemieńca mają też szansę, by zagrać bezpośrednio w 1/8 finału - tam znajdą się zespoły z miejsc od 1. do 8.