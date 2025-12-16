Hiszpanie zobaczyli, co Ter Stegen zrobił w meczu Barcelony. I od razu zareagowali

Marc-Andre ter Stegen w 2025 roku głównie pauzował z powodów zdrowotnych. Po raz ostatni zagrał w maju, gdy Barcelona z nim w składzie przegrała z Villarrealem (2:3). W trwającym sezonie także miał swoje problemy. Dziś wydaje się bramkarzem numer trzy - za plecami sprowadzonego latem Joana Garcii i Wojciecha Szczęsnego. We wtorkowy wieczór otrzymał jednak upragnioną szansę.

Tak oceniono ter Stegena. Wymowne

- Czy ter Stegen jest numerem dwa, czy zaczął tylko w tym meczu? Tylko w tym meczu, tylko ten jeden mecz. Zdecydowaliśmy się na to, ponieważ wrócił i teraz jest w stanie grać. Dziś może udowodnić, że jest fizycznie gotowy i chcemy to zobaczyć - mówił Hansi Flick, a jego słowa jeszcze przed meczem obiegły piłkarski Internet.

Ostatecznie Barcelona męczyła się przez ponad 75 minut, ale ostatecznie wygrała z Guadalajarą 2:0 po golach Christensena i Rashforda. Ter Stegen rozegrał oczywiście całe spotkanie. Jak oceniły go hiszpańskie media?

Dziennik "Sport" przyznał Niemcowi notę "7" i określił go słowem "odważny". - Nie miał wiele do roboty, ale pokazał, że wciąż jest sprawnym bramkarzem, który lubi podejmować ryzyko i zawsze stara się wyprowadzać piłkę od tyłu. W 78. minucie popisał się świetną interwencją po strzale Mendesa, który mógłby dać gola na1:1 - czytamy.

Niemca chwalą też dziennikarze "Mundo Deportivo". - Genialna interwencja pokazała, że ??jest gotowy do gry w pierwszym składzie. Jego wystawienie zamiast Szczęsnego było zaskakujące, bo minęło siedem miesięcy od ostatniego meczu Niemca w barwach Barcelony - podkreślono.

Relację z meczu 1/16 finału Pucharu Króla przeprowadzoną przez dziennikarza Sport.pl Bartosza Królikowskiego można przeczytać w tym miejscu.

W następnym spotkaniu Katalończycy zagrają z Villarrealem. Ich mecz odbędzie się w niedzielę 21 grudnia o 16:15. W ciemno można zakładać, że w tym spotkaniu Flick nie będzie tak skory do rotowania.

Ter Stegen zapewne nie wystąpi, a czas działa na jego niekorzyść. Bramkarz, który w przyszłym roku skończy 34 lata, z pewnością chciałby pojechać na mundial. Byłby to jego pierwszy wielki turniej z kadrą Niemiec - nie licząc Pucharu Konfederacji 2017. Bez regularnych występów w klubie będzie o to jednak niezwykle trudno.