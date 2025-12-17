To ich wybrał Michał Pol w głosowaniu FIFA The Best. Zero wątpliwości

16 grudnia w katarskiej Dosze doszło do rozdania nagród w ramach plebiscytu FIFA The Best. Wydarzenie organizowane jest przez FIFA od 2016 roku, czyli od momentu zakończenia współpracy przez światową federację piłkarską z "France Football" przy Złotej Piłce.

Laureatów wybierano w kilku kategoriach - zarówno wśród mężczyzn, jak i wśród kobiet. Najlepszym piłkarzem roku wybrano Ousmane'a Dembele z PSG, za najlepszego szkoleniowca uznano trenera paryskiego klubu, Luisa Enrique, a najlepszym bramkarzem został Gianluigi Donnarumma, który obecnie występuje w Manchesterze City.

Tak głosował Michał Pol. Nie ma zaskoczeń

W tych kategoriach głosują kapitanowie i selekcjonerzy reprezentacji zrzeszonych w FIFA, przedstawiciele mediów z krajów należących do światowej federacji oraz kibice (każdy po 25 proc.). W tym roku dziennikarzem reprezentującym Polskę był Michał Pol z Kanału Sportowego. Wiemy już, jak głosował.

Trzeba przyznać, że wybory podjęte przez Pola zaskakująco dobrze pokrywają się z ostatecznymi wynikami. W kategorii "najlepszy piłkarz" dziennikarz zagłosował na tę samą trójkę, która zajęła podium w plebiscycie Złotej Piłki - na pierwszym miejscu umieścił Dembele, a za jego plecami znaleźli się Lamine Yamal z Barcelony i Vitinha z PSG.

Zaskoczeń nie było także jeśli chodzi o wybór najlepszego trenera roku 2025. Tutaj Pol zdecydował się zagłosować na Luisa Enrique, zaś na pozostałych dwóch miejscach postawił na Hansiego Flicka z Barcelony i Arne Slota z Liverpoolu.

Największym zaskoczeniem mogły być dwa nazwiska, które dziennikarz umieścił w kategorii "najlepszy bramkarz". Na trzecim miejscu znalazł się Wojciech Szczęsny, a na drugim Manuel Neuer z Bayernu Monachium. Zdaniem Pola nagroda należała się późniejszemu jej zwycięzcy Gianluigiemu Donnarummie.