Piłkarz po pijanemu przebił ścianę hali. Zapadł wyrok sądu

30 marca 2023 roku w pobliżu belgijskiej miejscowości Liege doszło do dramatycznego wypadku. Marokańczyk Sofiane Kiyine, wjeżdżając na rondo, najechał na wyspę, a jego samochód wyleciał w powietrze. Następnie przebił się przez ścianę hali sportowej, lądując w środku obiektu. Wewnątrz hali znajdowała się drużyna koszykarek - na szczęście żadna z zawodniczek nie ucierpiała.

Marokański piłkarz pędził z prędkością 200 kilometrów na godzinę, choć znaki wyraźnie wskazywały ograniczenie do maksymalnie 90. Kiyine znajdował się pod wpływem alkoholu, a w wydychanym powietrzu miał 1,6 promila. Sam zainteresowany zarzekał się, że nie pamięta okoliczności wypadku.

Zawodnik najpierw został ukarany za nieodpowiedzialne zachowanie przez swój ówczesny klub, OH Leuven. 25-letni wówczas piłkarz został zawieszony na czas nieokreślony. Sam zresztą mocno ucierpiał - miał złamane żebro, kość piętową, kręg oraz pęknięty oczodół.

Sąd zadecydował. Sofiane Kiyine może odetchnąć z ulgą

Po ponad 2,5 roku sprawa ma swój finał. Sąd karny w Liege zajął się zajściem jako druga instancja i zdecydował, że uprzedni wyrok w zawieszeniu wydany przez sąd policyjny, zostanie utrzymany. Nie zdecydowano się na pozbawienie wolności Marokańczyka. "Kiyine został uznany za winnego, ale nie został ukarany. Zdarzenie nie zostało wpisane do rejestru karnego" - wyjaśnił portal belgijski portal hln.be.

W innej sprawie jednak może mieć kłopoty

Kiyine, choć w powyższej sprawie może odetchnąć z ulgą, wciąż może mieć kłopoty z prawem. Choć zarzekał się, że nie będzie pił alkoholu, w tym roku ponownie prowadził pod wpływem. Tym razem uderzył w latarnię w Liege, a jadąca z nim kobieta trafiła do szpitala. W tej sprawie prowadzone jest osobne śledztwo.