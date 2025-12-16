Ależ skandal przed meczem Barcelony! Po prostu cyrk

FC Barcelona rozpoczyna zmagania w tegorocznej edycji Pucharu Króla. Jest obrońcą trofeum, który w poprzednim sezonie w finale wygrał z Realem Madryt. W pierwszej rundzie trwających rozgrywek zagra z CD Guadalajarą. Przed meczem wyniknęły jednak pewne komplikacje, o których poinformowała dziennikarka COPE - Helena Condis Edo. Wieść od razu obiegła Internet.

Mecz Barcelony opóźniony. Ależ wieści

- Mecz FC Barcelony z CD Guadalajarą został opóźniony z powodu braku dokumentu potwierdzającego ważność dodatkowej trybuny. Jeśli dokument nie zostanie przedstawiony, około 2000 kibiców nie będzie mogło wejść na stadion - tak jej słowa zacytował profil Barca Info na portalu X, gromadzący wszystkie doniesienia dotyczące katalońskiego klubu.

Barcelona przed rokiem w pierwszym meczu Pucharu Króla wygrała z Barbastro 4:0. To był debiut dla Wojciecha Szczęsnego. Tym razem, choć Hansi Flick zdecydował się na pewne rotacje w składzie, Polak nie zagra od pierwszej minut. Marc-Andre ter Stegen zastąpi Joana Garcię i otrzyma szansę pokazania swoich umiejętności. W meczu na pewno nie zobaczymy Roberta Lewandowskiego, który znalazł się poza kadrą meczową.

Niekwestionowanym faworytem jest oczywiście wyżej notowana Barcelona, która w ostatnich spotkaniach znajduje się w dobrej formie. W poprzednim pokonała Osasunę. Dublet ustrzelił Raphinha.

Relację na żywo z meczu Guadalajary z Barceloną będzie można śledzić na Sport.pl. Mecz zaplanowano na 21:00, jednak już wiadomo, że nie rozpocznie się o czasie. Według najnowszych informacji piłkarze zaczną grę o 21:30.

Dziennikarz Alfredo Martinez kilka chwil po 20:00 poinformował, że bramy stadionu zostały otwarte.

