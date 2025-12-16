Powrót na stronę główną

Ależ skandal przed meczem Barcelony! Po prostu cyrk

FC Barcelona rozpocznie we wtorkowy wieczór drogę do kolejnego finału Pucharu Króla. Taką nadzieją mają jej kibice. Okazuje się jednak, że w związku ze spotkaniem z Guadalajarą napotkają pewne kłopoty. Spotkanie nie rozpocznie się o planowanej godzinie. Wieści przyszły prosto z Półwyspu Iberyjskiego.
SOCCER-SPAIN-BAR-ATM/
Fot. REUTERS/Albert Gea

FC Barcelona rozpoczyna zmagania w tegorocznej edycji Pucharu Króla. Jest obrońcą trofeum, który w poprzednim sezonie w finale wygrał z Realem Madryt. W pierwszej rundzie trwających rozgrywek zagra z CD Guadalajarą. Przed meczem wyniknęły jednak pewne komplikacje, o których poinformowała dziennikarka COPE - Helena Condis Edo. Wieść od razu obiegła Internet.

Mecz Barcelony opóźniony. Ależ wieści

- Mecz FC Barcelony z CD Guadalajarą został opóźniony z powodu braku dokumentu potwierdzającego ważność dodatkowej trybuny. Jeśli dokument nie zostanie przedstawiony, około 2000 kibiców nie będzie mogło wejść na stadion - tak jej słowa zacytował profil Barca Info na portalu X, gromadzący wszystkie doniesienia dotyczące katalońskiego klubu.

Barcelona przed rokiem w pierwszym meczu Pucharu Króla wygrała z Barbastro 4:0. To był debiut dla Wojciecha Szczęsnego. Tym razem, choć Hansi Flick zdecydował się na pewne rotacje w składzie, Polak nie zagra od pierwszej minut. Marc-Andre ter Stegen zastąpi Joana Garcię i otrzyma szansę pokazania swoich umiejętności. W meczu na pewno nie zobaczymy Roberta Lewandowskiego, który znalazł się poza kadrą meczową.

Niekwestionowanym faworytem jest oczywiście wyżej notowana Barcelona, która w ostatnich spotkaniach znajduje się w dobrej formie. W poprzednim pokonała Osasunę. Dublet ustrzelił Raphinha.

Relację na żywo z meczu Guadalajary z Barceloną będzie można śledzić na Sport.pl. Mecz zaplanowano na 21:00, jednak już wiadomo, że nie rozpocznie się o czasie. Według najnowszych informacji piłkarze zaczną grę o 21:30. 

Dziennikarz Alfredo Martinez kilka chwil po 20:00 poinformował, że bramy stadionu zostały otwarte.

Artykuł aktualizowany.

