Oficjalnie ogłaszają. Zapadł werdykt ws. Pajor w plebiscycie FIFA The Best

Gala nagród FIFA The Best jest organizowana przez FIFA nieprzerwanie od 2016 roku. To plebiscyt, który światowa federacja piłkarska utworzyła po zakończeniu współpracy z "France Football" przy gali Złotej Piłki. W jego trakcie poznamy najlepszych piłkarzy i piłkarki ubiegłego roku kalendarzowego.

Miano piłkarki roku do tej pory najwięcej razy, bo dwukrotnie zgarniały reprezentantki Hiszpanii - Aitana Bonmati (2023 i 2024) oraz Alexia Putellas (2021 i 2022). Wcześniej zwyciężały Lucy Bronze (2020), Megan Rapinoe (2019), Marta (2018), Lieke Martens (2017) i Carli Lloyd (2016).

Wielkie wyróżnienie dla Ewy Pajor

W tym roku wśród szesnastu nominowanych zawodniczek znalazła się reprezentantka Polski, Ewa Pajor. Napastniczka FC Barcelony w 46 meczach w barwach katalońskiego klubu zdobyła aż 43 bramki. Ponadto awansowała z kadrą narodową na kobiece mistrzostwa Europy po raz pierwszy w historii naszego kraju. Na Euro trafiła do siatki tylko raz, za to w wygranym meczu przeciwko Dunkom 3:2.

Konkurencja Pajor była jednak bardzo mocna. Oprócz niej FIFA zdecydowała się wyróżnić nominacją jej cztery klubowe koleżanki: Alexię Putellas, Aitanę Bonmati, Patri Guijarro i Claudię Pinę.Ponadto szansę na triumf miały: Leah Williamson (Arsenal), Alessia Russo (Arsenal), Chloe Kelly (Arsenal), Lauren James (Chelsea), Lindsey Heaps (Lyon), Melchie Dumornay (Lyon), Kadidiatou Diani (Lyon), Temwa Chawinga (Kansas City), Mariona Caldentey (Arsenal), Lucy Bronze (Chelsea), Nathalie Bjorn (Chelsea) i Sandy Baltimore (Chelsea).

Ewa Pajor bez nagrody FIFA The Best

Ewa Pajor mimo fenomenalnego sezonu musiała obejść się smakiem. Reprezentantka Polski znalazła się poza czołową trójką. Ostatecznie nagroda padła łupem jej klubowej koleżanki i reprezentantki Hiszpanii Aitany Bonmati.

W głosowaniu w plebiscycie FIFA The Best wzięli udział selekcjonerzy i kapitanowie drużyn narodowych, przedstawiciele mediów oraz kibice (każdy po 25 proc.).