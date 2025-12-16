Sceny na lotnisku. Celnicy odkryli, co Rosjanin miał przy sobie

Siergiej Siemak to jedna z legend rosyjskiego futbolu. Zadebiutował w kadrze narodowej w 1997 roku i grał w niej przez kolejne 16 lat. W czasie bogatej kariery zawodniczej reprezentował czołowe rosyjskie kluby (CSKA Moskwa, FK Moskwa, Rubin Kazań, Zenit Sankt Petersburg), a w latach 2005-2006 był pomocnikiem Paris Saint-Germain. Po zakończeniu kariery piłkarskiej został trenerem: zaczął od Zenita, następnie był asystentem dwóch selekcjonerów kadry, a więc Fabio Capello i Leonida Słuckiego. Od 2018 roku jest pierwszym trenerem ekipy z Sankt Petersburga.

Siemak zatrzymany w Monachium. O co chodziło?

Siergiej Siemak, wraz ze swoją żoną Anną, zostali zatrzymani przez policję podczas rutynowej kontroli bezpieczeństwa na lotnisku w Monachium. O powodach poinformowała Anna Siemak na swoim kanale na Telegramie.

Żona 49-letniego trenera Zenita Sankt Petersburg napisała:

"Przybyli ludzie w mundurach, zaprowadzili nas do oddzielnego pokoju pod pretekstem "małego problemu", zapewniając, że zdążymy na lot, że na pewno na nas poczekają i że wszyscy pracownicy zostali poinformowani. Dalej wszystko jak we mgle (...) Nie wiem, jak długo nas przetrzymywali, zmuszając do zapłacenia imponującej grzywny za parę butów, okulary i chustkę oraz do wyłożenia i pozostawienia w Unii Europejskiej wszystkich zakupionych rzeczy".

Z pierwotnie zaplanowanej podróży ostatecznie nic nie wyszło. Państwo Siemak nie powinni się jednak dziwić. Na mocy sankcji nałożonych na Rosję za militarną, pełnoskalową napaść na Ukrainę 24 lutego 2022 roku obywatele państwa-agresora nie mogą wywozić z terenów UE towarów luksusowych, których wartość przekracza 300 euro za sztukę. - Spóźniliśmy się na lot, tracąc bilety. Aby zdążyć na następny, musieliśmy dopłacić sporą sumę. Odetchnęliśmy z ulgą, gdy tylko samolot oderwał się od ziemi, i pożegnaliśmy się z Niemcami i Monachium na zawsze - dodała Anna Siemak.

Zenit Sankt Petersburg po 18 kolejkach zajmuje drugie miejsce w tabeli. Kolejny mecz ligowy drużyny trenera Siergieja Siemaka odbędzie się dopiero 27 lutego 2026 roku.