FIFA wybrała piłkarza roku! To musiało się tak skończyć

Poznaliśmy nazwisko najlepszego piłkarza roku w plebiscycie FIFA The Best! Do nagrody, którą w przeszłości dwukrotnie wygrywał Robert Lewandowski, nominowanych było jedenastu piłkarzy. W większości tych samych, którzy zajęli w tym roku miejsce w Top 10 Złotej Piłki, na czele z jej laureatem Ousmane Dembele. Tym razem Francuz znów był górą!
Gala FIFA The Best
Od 2016 roku FIFA co roku organizuje galę nagród FIFA The Best. Od tamtej pory bowiem światowa federacja nie współpracuje już z "France Football" przy Złotej Piłce, tylko sama wręcza własne nagrody. Miano piłkarza roku w przeszłości dwukrotnie wędrowało do Roberta Lewandowskiego: w 2020 roku, gdy Złotej Piłki nie przyznano oraz w 2021 roku, gdy ZP kontrowersyjnie wygrał Leo Messi, a Polak był drugi. Ogólnie w latach 2016-2019 zwycięzca Złotej Piłki co roku zgarniał też nagrodę FIFA The Best. Z kolei od 2021 roku na cztery przypadki stało się to tylko raz (Leo Messi w 2023 roku).  

Kto wygra Złotą Piłkę, wygra i FIFA The Best? Nie zawsze

Stąd też nie było wcale takie pewne, że Ousmane Dembele z PSG zgarnie dublet. Jego zwycięstwo nad Yamalem w Złotej Piłce wcale nie było bardzo wyraźne, a w grę wchodzili też rzecz jasna inni. Łącznie FIFA nominowała do nagrody jedenastu piłkarzy, a poza Francuzem i Hiszpanem byli to także: Pedri (Barcelona), Raphinha (Barcelona), Kylian Mbappe (Real Madryt), Vitinha (PSG), Nuno Mendes (PSG), Achraf Hakimi (PSG), Harry Kane (Bayern Monachium), Cole Palmer (Chelsea) i Mohamed Salah (Liverpool). Robert Lewandowski był nominowany, ale "tylko" do jedenastki sezonu. 

Yamal znów pokonany! 

Ostatecznie wielkiego rewanżu za Złotą Piłkę nie było. Tak jak kilka miesięcy wcześniej, tak i tym razem nagroda dla najlepszego piłkarza 2025 roku powędrowała do Ousmane'a Dembele! To czwarty Francuz w historii tego plebiscytu, który stanął na podium (wcześniej Antoine Griezmann, Karim Benzema oraz Kylian Mbappe), ale pierwszy zwycięzca. Gdy Benzema w 2022 roku zgarnął Złotą Piłkę, FIFA The Best powędrowało do Leo Messiego. 

Zwycięzców FIFA The Best wybierają w głosowaniu: kapitanowi reprezentacji należących do FIFA, selekcjonerzy reprezentacji należących do FIFA, przedstawiciele mediów z krajów należących do FIFA oraz kibice (każdy po 25 proc.).

