FIFA wybrała piłkarza roku! To musiało się tak skończyć

Od 2016 roku FIFA co roku organizuje galę nagród FIFA The Best. Od tamtej pory bowiem światowa federacja nie współpracuje już z "France Football" przy Złotej Piłce, tylko sama wręcza własne nagrody. Miano piłkarza roku w przeszłości dwukrotnie wędrowało do Roberta Lewandowskiego: w 2020 roku, gdy Złotej Piłki nie przyznano oraz w 2021 roku, gdy ZP kontrowersyjnie wygrał Leo Messi, a Polak był drugi. Ogólnie w latach 2016-2019 zwycięzca Złotej Piłki co roku zgarniał też nagrodę FIFA The Best. Z kolei od 2021 roku na cztery przypadki stało się to tylko raz (Leo Messi w 2023 roku).

Kto wygra Złotą Piłkę, wygra i FIFA The Best? Nie zawsze

Stąd też nie było wcale takie pewne, że Ousmane Dembele z PSG zgarnie dublet. Jego zwycięstwo nad Yamalem w Złotej Piłce wcale nie było bardzo wyraźne, a w grę wchodzili też rzecz jasna inni. Łącznie FIFA nominowała do nagrody jedenastu piłkarzy, a poza Francuzem i Hiszpanem byli to także: Pedri (Barcelona), Raphinha (Barcelona), Kylian Mbappe (Real Madryt), Vitinha (PSG), Nuno Mendes (PSG), Achraf Hakimi (PSG), Harry Kane (Bayern Monachium), Cole Palmer (Chelsea) i Mohamed Salah (Liverpool). Robert Lewandowski był nominowany, ale "tylko" do jedenastki sezonu.

Yamal znów pokonany!

Ostatecznie wielkiego rewanżu za Złotą Piłkę nie było. Tak jak kilka miesięcy wcześniej, tak i tym razem nagroda dla najlepszego piłkarza 2025 roku powędrowała do Ousmane'a Dembele! To czwarty Francuz w historii tego plebiscytu, który stanął na podium (wcześniej Antoine Griezmann, Karim Benzema oraz Kylian Mbappe), ale pierwszy zwycięzca. Gdy Benzema w 2022 roku zgarnął Złotą Piłkę, FIFA The Best powędrowało do Leo Messiego.

Zwycięzców FIFA The Best wybierają w głosowaniu: kapitanowi reprezentacji należących do FIFA, selekcjonerzy reprezentacji należących do FIFA, przedstawiciele mediów z krajów należących do FIFA oraz kibice (każdy po 25 proc.).