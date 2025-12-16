Za Robertem Lewandowskim udany rok. Polak co prawda w pierwszej połowie bieżącego sezonu nie ma już absolutnie pewnego miejsca w składzie FC Barcelony. Jednak mimo to trafiał do siatki już ośmiokrotnie. Dorzućmy do tego 19 goli zimą i wiosną 2025 roku, a daje nam to 27 bramek dla katalońskiego klubu w kończącym się roku kalendarzowym (przed Barceloną jeszcze dwa mecze, więc to nie musi być koniec). Co więcej, czterokrotnie trafiał też dla reprezentacji Polski. Strzeleckie popisy Lewandowskiego przyczyniły się do wywalczenia przez jego klub mistrzostwa Hiszpanii, Superpucharu Hiszpanii oraz Pucharu Króla. Nie udało się tylko z Ligą Mistrzów, gdzie Barcelona odpadła w półfinale, ale też Polak zmagał się wówczas z urazem i z Interem Mediolan zagrał łącznie tylko pół godziny w dodatki nie w pełni zdrów.

Lewandowski za swoje osiągnięcia otrzymał nominację do najlepszej jedenastki roku FIFA The Best na pozycji napastnika. Polak to jeden z najbardziej utytułowanych piłkarzy w historii organizowanego od 2016 roku przez FIFA plebiscytu. Dwukrotnie wybierano go najlepszym zawodnikiem roku (2020 i 2021). Częściej wygrywał tylko Leo Messi (trzy razy), a również dwa razy zwyciężał Cristiano Ronaldo. Oprócz Polaka nominację do formacji ofensywnej otrzymało 21 innych zawodników. Do wyróżnionej jedenastki mogło trafić tylko maksymalnie trzech piłkarzy, więc konkurencja była ogromna.

Tym razem jednak nawet nie było ich trzech. FIFA zdecydowała się na formację 1-4-4-2, a zawodnikami najbardziej ofensywnymi tej drużyny zostali kolega Lewandowskiego z Barcelony Lamine Yamal oraz zwycięzca Złotej Piłki Ousmane Dembele z PSG. Bramkarzem roku wybrano Gianluigiego Donnarummę z PSG, który pokonał m.in. Wojciecha Szczęsnego.

Drużyna roku FIFA The Best:

Gianluigi Donnarumma (PSG) - Achraf Hakimi (PSG), Willian Pacho (PSG), Virgil van Dijk (Liverpool), Nuno Mendes (PSG) - Jude Bellingham (Real Madryt), Cole Palmer (Chelsea), Pedri (FC Barcelona), Vitinha (PSG) - Lamine Yamal (Barcelona), Ousmane Dembele (PSG)

Zwycięzców FIFA The Best wybierają w głosowaniu: kapitanowi reprezentacji należących do FIFA, selekcjonerzy reprezentacji należących do FIFA, przedstawiciele mediów z krajów należących do FIFA oraz kibice (każdy po 25 proc.).