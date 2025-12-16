Sensacyjna decyzja Flicka! Oto kto stanie w bramce FC Barcelony

FC Barcelona to prawdziwy dominator Puchar Króla. Wygrywała aż 32 razy, a w tym sezonie broni tytułu wywalczonego wiosną 2025 roku. Wówczas w finale pokonała po dogrywce Real Madryt. Decydującego gola zdobył Jules Kounde. Czy w trwającej kampanii powtórzy ten sukces? Droga do finału rozpoczyna się we wtorkowy wieczór w Guadalajarze.

Flick podjął decyzję. Tak Barcelona zagra w Pucharze Króla

Rywale Barcelony mają już za sobą jedno spotkanie w krajowym pucharze. Na własnym stadionie pokonali drugoligową Ceutę 1:0. Jedynego gola zdobył Alejandro Canizo. Barcelona do wtorkowego meczu przystępuje po serii pięciu kolejnych zwycięstw. W tym czasie pokonywała: Deportivo Alaves (3:1), Atletico Madryt (3:1), Real Betis (5:3), Eintracht Frankfurt (2:1) i Osasunę Pampeluna (2:0).

Hansi Flick na spotkanie z niżej notowanym rywalem zdecydował się dokonać kilku zmian. Szansę gry w pierwszym składzie sensacyjnie otrzymał Marc-André ter Stegen! Niemiec wraca do gry po kontuzji. Po raz ostatni dla Barcelony zagrał w maju tego roku.

Na ławce rezerwowych nie ma natomiast Roberta Lewandowskiego. Polak w ostatnim czasie zmagał się z problemami zdrowotnymi.

Przypomnijmy, że przed rokiem na inaugurację pucharowych zmagań FC Barcelona pokonała Barbastro aż 4:0. Do siatki rywali trafiali wówczas Eric Garcia, Pablo Torre i dwukrotnie Lewandowski.

Skład Barcelony na mecz z Guadalajarą:

Ter Stegen - Marc Casado, Eric Garcia, Andreas Christensen, Jofre Torrents - Fermin Lopez, Marc Bernal, Frenkie de Jong - Lamine Yamal, Marcus Rashford, Roony Bardghji.

Relacja tekstowa na żywo z meczu CD Guadalajara - FC Barcelona będzie dostępna do śledzenia we wtorek o godz. 21:00 w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.