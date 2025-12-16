Maciej Rybus ogłasza ws. powrotu do Polski. Padła data

W ostatnim czasie było bardzo głośno nt. Macieja Rybusa, który rozwiódł się z żoną. To właśnie powodami rodzinnymi argumentował decyzję o pozostaniu w Rosji po inwazji na Ukrainę. - Mam tam żonę, która jest Rosjanką, dwóch synów, nieruchomości, życie, które rozwijało się przez ponad dziesięć lat. Tak naprawdę to w Rosji zostałem prawdziwym mężczyzną, założyłem rodzinę, zarobiłem pieniądze i zabezpieczyłem naszą przyszłość. Tam też osiągnąłem największe sukcesy piłkarskie. Zostawienie tego wszystkiego z dnia na dzień nie było takie proste - mówił w marcu 2024 roku w wywiadzie dla TVP Sport.

Maciej Rybus przerwał milczenie. Dostał pytanie o powrót do profesjonalnej piłki

Niedawno "Fakt" dotarł do informacji z bliskiego otoczenia piłkarza, że mimo rozwodu Maciej Rybus nadal będzie mieszkał w Rosji. Tym razem przyczyną takiej decyzji jest kontakt z dziećmi. - Nie ma bowiem możliwości, żeby chłopcy zamieszkali w Polsce. Maciek chce mieć z nimi stały kontakt - powiedziała "Faktowi" osoba z bliskiego otoczenia Rybusa.

Ostatnio Rybus występował w amatorskiej Medialidze. Teraz przerwał milczenie i udzielił wywiadu serwisowi metaratings.ru, gdzie został zapytany, czy myśli o powrocie do profesjonalnego sportu. - Jeszcze nie gram w piłkę nożną. Na początku jesieni przeszedłem operację przepukliny pachwinowej - wyznał.

- Raczej nie wrócę do RPL. Mam już 36 lat, a to spory wiek dla piłkarza. Poza tym od dawna nie gram na poziomie profesjonalnym. Może wrócę do Winline Media League. Ale na razie nie planuję nic z góry. Niestety, na razie nie mam czasu na piłkę nożną. Być może moja kariera już się skończyła - stwierdził.

Rybus wskazał problem m.in. reprezentacji Polski i zdradził, czy wróci do Polski

Serwis zauważył, że wiele klubów, w tym jego były pracodawca - Lokomotiw, potrzebują lewych obrońców. - Nie tylko Lokomotiw. Wszystkie drużyny mają obecnie problemy z lewymi obrońcami. Problem ten dotyczy również reprezentacji Polski. Obecnie jest to pozycja deficytowa - podkreślił.

Na koniec Maciej Rybus zdradził, czy wróci do Polski. - Na razie mieszkam w Rosji. Moja rodzina i dzieci są tutaj. Polecę do Polski na Nowy Rok, ale potem wrócę - zakończył.