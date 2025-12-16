Wstyd na cały świat po ataku kiboli. Tak nazwali Polskę i Nawrockiego

Do chuligańskiego napadu na sympatyków Rayo Vallecano doszło w nocy z 11 na 12 grudnia na trasie S8 między Warszawą a Białymstokiem. Dwa samochody osobowe zablokowały autokar, a potem pojawiło się około 50 napastników, uzbrojonych w młotki i pałki teleskopowe. Chuligani wdarli się siłą do autokaru i zaatakowali kibiców z Hiszpanii. Rannych zostało dziesięć osób, z czego trzy trafiły do szpitala.

Hiszpanie piszą o kibolach w Polsce. Nagle wątek przeszłości Nawrockiego

Sprawa ataku na kibiców wciąż oburza opinię publiczną nie tylko w Polsce, ale też w Hiszpanii. Dziennik "El Mundo" podkreślił, że za atak odpowiedzialni są skrajnie prawicowi ultrasi Jagiellonii. "Mają historię przemocy w północno-wschodniej Polsce. Są oni oskarżeni o zorganizowane napaści, porwania, stręczycielstwo i powiązania z grupami skinheadów o ideologii faszystowskiej, rasistowskiej i neonazistowskiej" - czytamy. Polskę nazywa też "rajem chuliganów".

Nagle gazeta wtrąca w wątek chuliganów i ultrasów nazwisko Karola Nawrockiego, obecnego prezydenta RP. Przypomina, że miał on przez lata powiązania z kibolami i ultrasami Lechii Gdańsk. Sam był jej zagorzałym kibicem, sympatyzuje z trójmiejskim klubem do dziś.

"Gang, do którego należał Nawrocki, ma również długą historię kryminalną. Z uwagi na powiązania z półświatkiem przestępczym w regionie Gdańska, kilku jego członków zostało oskarżonych o poważne przestępstwa, takie jak zabójstwa maczetą, podpalenia oraz nielegalny handel narkotykami i bronią" - opisują Hiszpanie.

Sprawa ustawki z 2009 r. "Wielka tajemnica i polityczny fetysz"

Dziennik wspomina też walkę kiboli Lechii oraz Lecha Poznań z 2009 r., w której miał brać udział Nawrocki. Ta ustawka była jedną z kontrowersji, które krążyły wokół niego podczas kampanii wyborczej.

"El Mundo" przypomina, że walka miała konkretne zasady - 70 na 70, bez broni i nagrywania. Ale nagranie miało jednak powstać i miało być pogrążające dla Nawrockiego.

"Wszystkie warunki zostały spełnione, z wyjątkiem jednego: nagrano wideo starcia, które trwało sześć i pół minuty i zostało wygrane przez ultrasów Lechii, Chuliganów Wolnego Miasta. Postanowiono, że nie będzie udostępniane na forach, czatach ani stronach internetowych. Powód: jeden z członków miał wyraźne aspiracje polityczne. Zaniepokojony był właśnie Nawrocki. Obawiał się, że gdyby jego udział wyszedł na jaw, jego rozwijająca się kariera mogłaby zostać zagrożona" - czytamy.

W trakcie kampanii prezydenckiej Nawrocki nie zaprzeczał, że był uczestnikiem tamtej bójki i do dziś tego nie żałuje. Ale żadne zdjęcia i nagrania nie pojawiły się w mainstreamie. Dla Hiszpanów wideo z ustawki to "wielka tajemnica Polski".

"Zakazany film Nawrockiego to w Polsce polityczny fetysz. Wszyscy go szukają, ale skrajnie prawicowy kodeks honorowy pozostaje nienaruszony. To jedno z najczęściej wyszukiwanych haseł w mediach społecznościowych w kraju, a nawet powstały filmy generowane przez sztuczną inteligencję, odtwarzające tę walkę" - skomentowano.

Samego Nawrockiego "El Mundo" opisuje jako człowieka, który "podczas kampanii kultywował wizerunek twardziela, publikując filmy z ringu bokserskiego i eksponując swoją sportową przeszłość". Hiszpański dziennik przypomina o licznych tatuażach, które mają podkreślać więź Nawrockiego z Lechią. Wspomina też o przyjaźni Nawrockiego z Donaldem Trumpem, prezydentem USA, że traktuje Trumpa jako inspirację dla swojej polityki.

"Zainspirował się również hasłem Trumpa 'Make America Great Again' rozpoczynając swoje pierwsze przemówienie jako głowa państwa. 'Polska będzie wielka, albo przestanie istnieć'" - dodano. Wspomniano też o fakcie, że jest na liście poszukiwanych przez rosyjskie MSW w związku z demontażem Pomnika Wdzięczności Armii Czerwonej w Głubczycach w 2022 roku.