Lewandowski wykluczony z grona najlepszych. Już oficjalnie

Ten rok był słodko-gorzki dla Roberta Lewandowskiego. Choć wywalczył z FC Barceloną trzy tytuły - mistrzostwo, Puchar i Superpuchar Hiszpanii - to trapiły go też kontuzje. Miały one wpływ na jego indywidualne osiągnięcia. Mimo wszystko był dużym wsparciem dla drużyny. W 2025 roku łącznie zdobył aż 27 goli dla klubu. To nie wystarczyło, by znaleźć się w jednym z prestiżowych rankingów.

Robert Lewandowski... bez miejsca w TOP 10 rankingu IFFHS

Mowa o zestawieniu stworzonym przez Międzynarodową Organizację Historyków i Statystyków Futbolu (IFFHS). Zbliża się koniec roku, więc klasycznie instytucja zdecydowała się na podsumowanie. Wybrała najlepszych piłkarzy 2025 i Lewandowskiego nie ma w czołówce. Ba, nie ma go nawet w TOP 10. Kto się w niej znalazł?

Piłkarzem ostatnich 12 miesięcy wybrano... Ousmane Dembele, co wielkiego zaskoczenia nie wzbudziło. W końcu to zdobywca Złotej Piłki. Tuż za jego plecami uplasował się Lamine Yamal, a trzeci był Harry Kane. Francuz dość wyraźnie wyprzedził jednak konkurentów. Zgromadził aż 153 punkty. Drugi Hiszpan, a także trzeci Anglik mieli odpowiednio 97 i 62 "oczka".

Co z przyszłością Lewandowskiego?

Czy brak Lewandowskiego to zaskoczenie? Polak to dwukrotny laureat IFFHS. Nagrodę zdobywał w 2020 i 2021 roku. Później laureatami nagrody byli Leo Messi, Erling Braut Haaland i Rodri. Szansę na wyróżnienie nasz rodak będzie miał w 2026. Przynajmniej pierwsze miesiące spędzi w FC Barcelonie. A co dalej? Media informowały, że 37-latek chciałby pozostać w klubie. W ostatnich dniach w tej sprawie jego agent spotkał się nawet z Joanem Laportą i Deco. Katalończycy zamierzają jednak poczekać z ostateczną decyzją.

Szansę na kolejnego gola w 2025 Lewandowski będzie miał już we wtorek 16 grudnia. Tego dnia zmierzy się na wyjeździe z CD Guadalajara w ramach 1/16 finału Pucharu Króla. Początek o godzinie 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.