Ależ forma Polaka za granicą! Strzela, jak na zawołanie

Dla Zwolińska wyjazd do Turcji to druga zagraniczna przygoda. Wcześniej napastnik z niezłym skutkiem próbował swoich sił w chorwackiej Goricy. W pierwszym sezonie zdobył 14 ligowych bramek. Po powrocie do Polski doświadczony piłkarz reprezentował Lechię Gdańsk, Raków Częstochowa i Wisłę Kraków, którą opuścił pod koniec lipca bieżącego roku. Wychowanek Pogoni Szczecin trafił do Sakaryasporu.

Łukasz Zwoliński błyszczy w Turcji. Zdobył kolejnego gola

Przenosiny nad Bosfor okazały się dla Łukasza Zwolińskiego świetnym ruchem. Sakaryaspor to zespół występujący w 1. Lidze (drugi poziom rozgrywkowy). Drużyna Polaka znajduje się aktualnie w środku tabeli, ale być może pójdzie w górę dzięki postawie Zwolińskiego. Lokalni kibice mają prawo mieć takie nadzieje, bowiem w ostatnich tygodniach napastnik jest w świetnej formie. Zdobył 3 gole w ostatnich 5 kolejkach. W poniedziałek Sakaryaspor pokonał 3:0 Hatayspor, a Zwoliński w 71. minucie podwyższył wynik meczu na 2:0.

Następna okazja na gole dla Zwolińskiego już w kolejny weekend

Na 3:0 trafił Josip Vuković. Łukasz Zwoliński rozegrał 90 minut. Polak wywalczył sobie miejsce w składzie w ostatnich tygodniach po wyleczeniu kontuzji. Jego rywale do gry to znane nazwiska - Wissam Ben Yedder i Gael Kakuta.

Zwycięstwo pozwoliło Sakaryasporowi awansować na 12. miejsce w ligowej tabeli. Drużyna Zwolińskiego zagra w tym roku kalendarzowym jeszcze dwa mecze. W sobotę czeka ją wyjazdowe spotkanie z Corum, a 26 grudnia drużyna z Adapazari zakończy rok starciem z walczącym o awans do tureckiej elity Eroksporem.