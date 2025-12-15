Polski talent zderzył się ze ścianą. Szykuje się wielki powrót do Ekstraklasy

W grudniu 2023 roku Aris Limassol ogłosił pozyskanie Miłosza Matysika. Obrońca był świeżo po debiucie w młodzieżowej reprezentacji Polski i regularnie występował w - jak się później okazało, mistrzowskiej - Jagiellonii Białystok prowadzonej przez Adriana Siemieńca.

REKLAMA

Zobacz wideo Totalna degrengolada w Legii

Niestety, realia zweryfikowały negatywnie plany Matysika. W bieżącym sezonie ligi cypryjskiej zaledwie dwukrotnie wchodził na boisko, zbierając raptem cztery minuty gry. Nieco lepiej było w pucharze - ale niewiele, gdyż zszedł w przerwie meczu 1 rundy przeciwko Omonii Maiou. W dwa lata od transferu wystąpił w 35 spotkaniach Arisu.

Co ciekawe, w tym sezonie Matysik ma tyle samo minut spędzonych na boisku w lidze cypryjskiej, co... występów w reprezentacji młodzieżowej. Obrońca zagrał w każdym z pierwszych czterech meczów kadry do lat 21. Na listopadowe zgrupowanie Jerzy Brzęczek już go nie powołał.

Matysik odejdzie z Arisu? Komentarz rzecznika

Fatalna sytuacja młodego obrońcy wskazuje, że prawdopodobna jest zmiana klubu. Taką możliwość zapowiedział rzecznik prasowy Arisu Limassol, Kostas Papadopoulos. Opowiedział on o transferowych planach klubu cypryjskiej stacji radiowej Sport FM.

"Tak, będziemy chcieli dokonać kilku transferów. Jednak by sprowadzić nowych zawodników do klubu, musimy być pewni, że będą oni lepsi od piłkarzy, którymi obecnie dysponujemy. Mamy na oku kilku zawodników, których sprawdzamy pod kątem sprowadzenia ich do Arisu. Podobnie jest pod kątem odejść. Na ten moment nie otrzymaliśmy jednak żadnych ofert" - stwierdził Papadopoulos.

Co dalej z Polakiem?

Można się domyślać, że grający mniej niż niewiele Matysik jest w gronie piłkarzy wytypowanych do opuszczenia klubu. Problemem może być długość kontraktu Polaka, gdyż Aris ogłosił podpisanie aż pięcioletniej umowy. Wynika z tego, że obowiązywać będzie ona jeszcze przez trzy lata. Cypryjczycy zapewne będą chcieli odzyskać choć część z zainwestowanych 500 tysięcy euro.

A gdzie Matysik miałby odejść? Pierwsze myśli kierują się rzecz jasna na Ekstraklasę - w końcu to tutaj młodzieżowy reprezentant wypłynął na szerokie wody. Czy mogłoby dojść do powrotu do Jagiellonii? 21-latek występował przecież w drużynie prowadzonej przez Adriana Siemieńca, a do tego wpisałoby się to w trend zauważalny w działaniach białostoczan. W letnim okienku transferowym do Ekstraklasy wrócili bowiem Karol Jóżwiak oraz Bartłomiej Wdowik.