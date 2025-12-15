Oficjalnie: Lech żegna się z trenerem! Przyczyny osobiste

Lech Poznań kończy rundę jesienną Ekstraklasy dopiero na ósmej lokacie. Do liderującej Wisły Płock traci jednak zaledwie cztery punkty, a do tego w zanadrzu mają zaległy mecz z Piastem Gliwice. Kolejorzowi lepiej wiedzie się w Pucharze Polski, gdzie awansował już do ćwierćfinału. W marcu rywalem poznaniaków będzie Górnik Zabrze.

Do końca roku Lechowi został do rozegrania jeszcze jeden mecz. Jest to pojedynek z Sigmą Ołomuniec w szóstej kolejce Ligi Konferencji. Podopieczni Nielsa Frederiksena zajmują w tabeli 20. miejsce z dorobkiem siedmiu punktów i awans do fazy pucharowej nie jest jeszcze pewny. Pewne natomiast jest to, że po zakończeniu tego spotkania z klubem pożegna się trener.

Trener odchodzi, dyrektor tłumaczy

Chodzi o Markusa Uglebjerga, asystenta głównego szkoleniowca Kolejorza. Niels Frederiksen straci jednego ze swoich pomocników. W komunikacie klubu czytamy słowa dyrektora sportowego klubu, Tomasza Rząsy: "Trener Markus Uglebjerg z powodów osobistych żegna się po rundzie jesiennej z naszym klubem. Bardzo dziękujemy mu za kilka miesięcy pracy i życzymy powodzenia w dalszej karierze trenerskiej".

Uglebjerg w Lechu wspomagał Frederiksena między innymi przy stałych fragmentach gry. W Poznaniu pojawił się pod koniec maja, więc jego pobyt w sztabie szkoleniowym Kolejorza kończy się po zaledwie siedmiu miesiącach.

Nowy asystent wkrótce

Tomasz Rząsa zapewnił również, że luka zostanie niezwłocznie uzupełniona. "A my pracujemy nad kształtem sztabu szkoleniowego na rundę wiosenną, toczymy rozmowy z kandydatami i będziemy informować o szczegółach, kiedy zamkniemy ten temat" - można przeczytać na stronie internetowej klubu.

Przed Lechem ostatni mecz w tym roku. W czwartek 18 grudnia Kolejorz zmierzy się z Sigmą Ołomuniec w szóstej kolejce Ligi Konferencji. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 21:00. Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że poznaniacy zagrają wiosną w fazie pucharowej, ale zdobycie punktów w Ołomuńcu zdecydowanie nie zaszkodzi. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych ze wszystkich meczów polskich drużyn w europejskich pucharach na stronę Sport.pl oraz do aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.