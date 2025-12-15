Oficjalnie: Lech żegna się z trenerem! Przyczyny osobiste

Lech Poznań kończy rundę jesienną Ekstraklasy dopiero na ósmej lokacie. Do liderującej Wisły Płock traci jednak zaledwie cztery punkty, a do tego w zanadrzu mają zaległy mecz z Piastem Gliwice. Kolejorzowi lepiej wiedzie się w Pucharze Polski, gdzie awansował już do ćwierćfinału. W marcu rywalem poznaniaków będzie Górnik Zabrze.
Do końca roku Lechowi został do rozegrania jeszcze jeden mecz. Jest to pojedynek z Sigmą Ołomuniec w szóstej kolejce Ligi Konferencji. Podopieczni Nielsa Frederiksena zajmują w tabeli 20. miejsce z dorobkiem siedmiu punktów i awans do fazy pucharowej nie jest jeszcze pewny. Pewne natomiast jest to, że po zakończeniu tego spotkania z klubem pożegna się trener.
Chodzi o Markusa Uglebjerga, asystenta głównego szkoleniowca Kolejorza. Niels Frederiksen straci jednego ze swoich pomocników. W komunikacie klubu czytamy słowa dyrektora sportowego klubu, Tomasza Rząsy: "Trener Markus Uglebjerg z powodów osobistych żegna się po rundzie jesiennej z naszym klubem. Bardzo dziękujemy mu za kilka miesięcy pracy i życzymy powodzenia w dalszej karierze trenerskiej".
Uglebjerg w Lechu wspomagał Frederiksena między innymi przy stałych fragmentach gry. W Poznaniu pojawił się pod koniec maja, więc jego pobyt w sztabie szkoleniowym Kolejorza kończy się po zaledwie siedmiu miesiącach.
Tomasz Rząsa zapewnił również, że luka zostanie niezwłocznie uzupełniona. "A my pracujemy nad kształtem sztabu szkoleniowego na rundę wiosenną, toczymy rozmowy z kandydatami i będziemy informować o szczegółach, kiedy zamkniemy ten temat" - można przeczytać na stronie internetowej klubu.
Przed Lechem ostatni mecz w tym roku. W czwartek 18 grudnia Kolejorz zmierzy się z Sigmą Ołomuniec w szóstej kolejce Ligi Konferencji. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 21:00. Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że poznaniacy zagrają wiosną w fazie pucharowej, ale zdobycie punktów w Ołomuńcu zdecydowanie nie zaszkodzi. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych ze wszystkich meczów polskich drużyn w europejskich pucharach na stronę Sport.pl oraz do aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.