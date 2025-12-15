Potulski uciszył cały stadion Bayernu Monachium i ogłosił. "Nie mogło"

To był wielki weekend dla Kacpra Potulskiego. 18-letni polski obrońca wyszedł w pierwszym składzie FSV Mainz na niedzielny mecz z wielkim Bayernem Monachium. Reprezentant polskiej młodzieżówki udowodnił, że taka decyzja szkoleniowca klubu z Moguncji nie była przypadkowa. Potulski wykonał świetną pracę w defensywie. Najważniejszą chwila z tego spotkania miała dla niego jednak miejsce w drugiej minucie doliczonego czasu gry pierwszej połowy. Po dośrodkowaniu Williama Bovinga Polak uderzeniem głową skierował piłkę do siatki, zdobywając swojego premierowego gola na niemieckich boiskach.

"Nie mogło być lepszego momentu na pierwszą bramkę w Bundeslidze"

Każdy piłkarz marzy o golu zdobytym na Allianz Arenie. W rozmowie z TVP Sport Potulski przyznał, że nie mógł sobie wyobrazić lepszego miejsca, na pierwsze trafienie w najwyższej klasie rozgrywkowej.

- Było to dla mnie niesamowite przeżycie. Nie mogło być lepszego momentu na pierwszą bramkę w Bundeslidze. Bardzo się cieszę z gola w meczu przeciwko Bayernowi Monachium, przy pełnych trybunach na tak dużym stadionie - powiedział w rozmowie z TVP Sport Kacper Potulski.

To kolejny Polak w tym sezonie Bundesligi z golem

Od momentu odejścia z Bayernu Monachium Roberta Lewandowskiego polscy piłkarze mieli duży problem ze zdobywaniem goli w rozgrywkach Bundesligi. Wszystko zmieniło się w tym sezonie. Dla FC Koeln już 5 goli zdobył Jakub Kamiński. Trafienie dla St. Paull odnotował także Adam Dźwigała. Teraz do tego grona dołączył Kacper Potulski.

Szanse na kolejnego gola Potulski będzie mieć już w tym tygodniu. W czwartek (18 grudnia) o 21:00 Mainz zagra ostatni mecz w fazie ligowej Ligi Konferencji. Rywalem niemieckiego zespołu będzie Samsunspor. Drużyna polskiego obrońcy ma szansę na bezpośredni awans do 1/8 finału. Rok zakończy się dla zespołu z Moguncji spotkaniem z St. Pauli, czyli bezpośrednim przeciwnikiem w walce o utrzymanie.