Klub już szukał domu dla Lewandowskiego! "Informacja sprzed chwili"

Przyszłość Roberta Lewandowskiego to temat, którym od dawna żyje piłkarski świat. Kapitan reprezentacji Polski prawdopodobnie nie zostanie na przyszły sezon w FC Barcelonie. W związku z czym Polak jest co jakiś czas łączony z ewentualnym nowym pracodawcą. Od dłuższego czasu zainteresowany Lewandowskim jest AC Milan. Interesujący dla napastnika miałby być również kierunek amerykański.

REKLAMA

Zobacz wideo "Atmosfera stała się nie do zniesienia". Brzęczek odpowiada Lewandowskiemu

Lewandowski może dołączyć Interu Miami. "Szukali domu dla niego"

Interesującą informacje ws. przyszłości Lewandowskiego podał w programie "Moc futbolu" na Kanale Sportowym Marek Jóźwiak. Były obrońca m.in. Legii Warszawa przekazał, że napastnik może trafić do Interu Miami. Temat ma być poważny, a obecnie miałyby trwać poszukiwania domu dla Lewandowskiego.

- Dostałem informację, Inter Miami dla Roberta Lewandowskiego. Szukali domu dla niego. Informacja sprzed chwili - powiedział w programie "Moc futbolu" Marek Jóźwiak.

Kapitan reprezentacji Polski mógłby dołączyć do legend

W szatni Interu Miami nie brakuje legendarnych piłkarzy. Gdyby Lewandowski zdecydował się na transfer za ocean, to dołączyłby do Leo Messiego i Luisa Suareza. Do niedawna barwy tego zespołu reprezentowali również Sergio Busquets i Jordi Alba, którzy zakończyli kariery po zdobyciu tytułu. Znane nazwiska znajdują się też na ławce trenerskiej i w gabinetach. Trenerem drużyny z Miami jest Javier Mascherano, a właścicielem sir David Beckham.

Przed Robertem Lewandowskim i jego kolegami z zespołu mecz Pucharu Króla z Guadalajarą. Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej trener Hansi Flick zdradził, że decyzję dotyczące składu zostaną podjęte w dniu meczu. Lewandowski ma trenować indywidualnie. Szkoleniowiec zapewnia jednak, ze będzie gotowy do gry. Spotkanie Barcelony z Guadalajarą rozpocznie się 16 grudnia o godz. 21:00.