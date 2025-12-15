Klub już szukał domu dla Lewandowskiego! "Informacja sprzed chwili"

Przyszłość Roberta Lewandowskiego to temat, którym od dawna żyje piłkarski świat. Kapitan reprezentacji Polski prawdopodobnie nie zostanie na przyszły sezon w FC Barcelonie. W związku z czym Polak jest co jakiś czas łączony z ewentualnym nowym pracodawcą. Od dłuższego czasu zainteresowany Lewandowskim jest AC Milan. Interesujący dla napastnika miałby być również kierunek amerykański.
Interesującą informacje ws. przyszłości Lewandowskiego podał w programie "Moc futbolu" na Kanale Sportowym Marek Jóźwiak. Były obrońca m.in. Legii Warszawa przekazał, że napastnik może trafić do Interu Miami. Temat ma być poważny, a obecnie miałyby trwać poszukiwania domu dla Lewandowskiego.
- Dostałem informację, Inter Miami dla Roberta Lewandowskiego. Szukali domu dla niego. Informacja sprzed chwili - powiedział w programie "Moc futbolu" Marek Jóźwiak.
W szatni Interu Miami nie brakuje legendarnych piłkarzy. Gdyby Lewandowski zdecydował się na transfer za ocean, to dołączyłby do Leo Messiego i Luisa Suareza. Do niedawna barwy tego zespołu reprezentowali również Sergio Busquets i Jordi Alba, którzy zakończyli kariery po zdobyciu tytułu. Znane nazwiska znajdują się też na ławce trenerskiej i w gabinetach. Trenerem drużyny z Miami jest Javier Mascherano, a właścicielem sir David Beckham.
Przed Robertem Lewandowskim i jego kolegami z zespołu mecz Pucharu Króla z Guadalajarą. Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej trener Hansi Flick zdradził, że decyzję dotyczące składu zostaną podjęte w dniu meczu. Lewandowski ma trenować indywidualnie. Szkoleniowiec zapewnia jednak, ze będzie gotowy do gry. Spotkanie Barcelony z Guadalajarą rozpocznie się 16 grudnia o godz. 21:00.