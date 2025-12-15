Barcelona wydała komunikat ws. Lewandowskiego. Wszystko jasne

Poniedziałek przyniósł prawdziwy rollercoaster w sprawie Roberta Lewandowskiego. Wszystko rozbija się o jutrzejsze spotkanie 1/16 finału Pucharu Króla, w którym FC Barcelona zmierzy się z trzecioligową Guadalajarą.

Jako że kapitan reprezentacji Polski sobotni mecz ligowy z Osasuną oglądał z ławki rezerwowych, dla wielu oczywiste się stało, że wyjdzie w pierwszym składzie we wtorek. Rotacje na spotkania pucharowe przeciwko niżej notowanym drużynom nie są niczym niezwykłym, więc w ciemno można było zakładać, że Hansi Flick podejmie taką właśnie decyzję.

Problemy zdrowotne Lewandowskiego

Tymczasem okazało się, że o braku występu Polaka w poprzednim meczu nie musiały decydować kwestie rotacji. Pojawiły się informacje sugerujące uraz ścięgna udowego. Dodatkowo, dzisiaj gruchnęły kolejne złe wieści o stanie zdrowia Lewandowskiego. Opuścił on bowiem poniedziałkowy trening Barcelony, co mogłoby sugerować, że występ z Guadalajarą faktycznie stoi pod znakiem zapytania.

Uraz 37-latka potwierdził na przedmeczowej konferencji prasowej trener Barcelony, Hansi Flick. "Robert również jest z nami, natomiast trenuje indywidualnie. Mimo to, jutro będzie gotowy do gry" - stwierdził Niemiec. Hiszpańscy dziennikarze jednak sugerują, że gotowość do gry niekoniecznie będzie oznaczać miejsce w podstawowym składzie.

Lewandowski gotów do gry

Słowa Flicka znalazły potwierdzenie w komunikacie Barcelony. Został on opublikowany na oficjalniej stronie klubowej. "W dniu poprzedzającym mecz pucharowy, piłkarze trenowali w deszczu w Ciutat Esportiwa. Robert Lewandowski nie znalazł się w grupie, aczkolwiek Hansi Flick potwierdził jego dostępność na jutrzejsze spotkanie. Dodatkowo, w treningu wzięli udział młodzi piłkarze z akademii - Dro, Jofre oraz Tommy" - czytamy.

Te słowa jednak nie rozwiązują wątpliwości dotyczących występu 37-latka. Podobnie zresztą ma się rzecz z Wojciechem Szczęsnym - nie znalazł się nawet na ławce rezerwowych w meczu z Osasuną. Winne były problemy z układem trawiennym, jednakowoż bramkarz w niedzielę już trenował. Spotkanie Guadalajara - Barcelona odbędzie się 16 grudnia o godzinie 21:00.