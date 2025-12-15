Tragiczne wieści. Francuski piłkarz zginął w masakrze w Sydney

Do tragedii doszło w niedzielę (14 grudnia) na plaży Bondi w Sydney. Zamach przeprowadziła dwójka mężczyzn. Policja ujawniła, że sprawcami okazali się ojciec i syn, którzy zaatakowali uczestników żydowskiej uroczystości zapalenia świecy chanukowej. W masakrze życie straciło 16 osób, jest kilkudziesięciu rannych. Wśród ofiar znalazł się Dan Elkayam, 27-letni piłkarz.

Klub Elkayama wydał oświadczenie. "Jesteśmy zdruzgotani"

Dan Elkayam był piłkarzem lokalnego zespołu Rockdale Ilinden FC. Jego klub wydał oświadczenie po tragicznym wydarzeniu, podkreślając wielką pasję 27-latka do piłki.

- Powiedzieć, że jesteśmy w szoku to mało powiedziane. Jesteśmy zdruzgotani, gdy dowiadujemy się, że nasz zawodnik Dan Elkayam zginął tragicznie i bezsensownie w masakrze na plaży Bondi. Dan mieszkał ze swoją dziewczyną na Wschodnich Przedmieściach. Uwielbiał australijski styl życia. Jego pasja do piłki nożnej zaprowadziła go do Rockdale Ilinden. Dołączył do naszej drużyny grającej w Association Premier League jako niezwykle utalentowany pomocnik - czytamy w oświadczeniu prezesa klubu Dennisa Loethera.

"Jego uśmiechniętej twarzy będzie wszystkim brakować"

Dennis Loether podkreśla, że Elkayam był ciepłą osobą, zawsze pełną uśmiechu osobą, która próbowała w Australii ułożyć sobie życie.

- Najbliżsi opisywali go jako osobę twardo stąpającą po ziemi, radosną i beztroską. Jego pasją oprócz czasu spędzanego na plaży i spotkań z przyjaciółmi była piłka nożna. Dan pracował i szukał sposobu na ułożenie sobie życia w Australii. Jego uśmiechniętej twarzy i pełnego szacunku usposobienia będzie bardzo brakować jego kolegom z drużyny i wszystkim, którzy go znali. Módlmy się za niego i jego rodzinę - kończy w imieniu Rockdale Ilinden Football Club, prezes Dennis Loether.

Lista ofiar zamachu w Sydney

Służby wciąż ustalają tożsamość tragicznie zmarłych. Poza Elkayamem w masakrze śmierć poniósł m.in. 87-letni Alex Kleytman, który przeżył holokaust. Najmłodszą ofiarą jest 10-letnia dziewczynka. Życie w tragedii straciło 16 osób.