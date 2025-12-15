Powrót na stronę główną

TVP wybrała, który mecz Ligi Mistrzów pokaże. Polacy mogą zacierać ręce

TVP poinformowała, który mecz pokaże w 7. kolejce Ligi Mistrzów. Polscy kibice mogą być zadowoleni z tego wyboru. To będzie prawdziwy hit - lider Premier League zmierzy się z zespołem reprezentanta Polski.
Logo Ligi Mistrzów
fot. Internet

Po sześciu kolejkach fazy ligowej Ligi Mistrzów na czele znajduje się lider angielskiej Premier League, Arsenal. Londyńczycy mają na swoim koncie komplet zwycięstw okraszonych bilansem bramkowym 17:1. "Kanonierzy" to również jedyna ekipa, licząc wszystkie rozgrywki w europejskich pucharach, która wygrała wszystkie mecze.

Podopieczni Mikela Artety w siódmej serii gier udadzą się na Stadio Giuseppe Meazza w Mediolanie, gdzie zmierzą się z Interem Mediolan, który w ubiegły weekend wskoczył na fotel lidera Serie A. Włoski zespół w 6. kolejce LM przegrał z Liverpoolem 0:1 i musi spróbować pokonać Arsenal, żeby myśleć o uniknięciu baraży.

Hit w TVP. Polscy kibice mogą zacierać ręce

To właśnie to spotkanie kibice będą mogli śledzić na antenie TVP1 oraz TVP Sport już 20 stycznia od godziny 21:00. W barwach Interu najprawdopodobniej ujrzymy Piotra Zielińskiego, który w ostatnich tygodniach stanowi ważny element układanki Cristiana Chivu.

- Trener znalazł dla mnie miejsce w składzie i ode mnie zależy, czy je utrzymam - mówił Zieliński po wygranym niedzielnym meczu ligowym z Genoą (2:1).

Oba zespoły do tej pory w rozgrywkach Ligi Mistrzów mierzyły się trzykrotnie. Dwa razy górą był Inter (w 2003 i 2024 roku), zaś raz zwyciężył Arsenal (w 2003 roku). Wiele wskazuje na to, że Londyńczycy powalczą o wyrównanie tego bilansu.

