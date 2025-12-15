Wystarczyło jedno zdjęcie, by Rosja oszalała ze wściekłości

W poprzednim sezonie Paris Saint-Germain wygrało Ligę Mistrzów po raz pierwszy w historii. Zespół Luisa Enrique wygrał 5:0 w finale z Interem Mediolan. W związku z tym PSG musi wystąpić w prestiżowym spotkaniu o Puchar Interkontynentalny, który jest rozgrywany po 20 latach przerwy - nie licząc roku 1978, to Puchar był rozgrywany od 1960 do 2004 r., a w 2024 r. o to trofeum zagrał Real Madryt oraz Pachuca. Teraz rywalem PSG będzie Flamengo, a więc ostatni zwycięzca Copa Libertadores.

Rosjanina nie ma na zdjęciu PSG. W Rosji oszaleli. "Jeśli się go wstydzą"

Spotkanie o Puchar Interkontynentalny odbędzie się w środę o godz. 18:00 na Ahmad bin Ali Stadium w Al-Rajjan. Tuż przed wylotem do Kataru piłkarze i sztab szkoleniowy ustawili się do pamiątkowego zdjęcia. Na nim nie można było dostrzec Matwieja Safonowa, a więc rosyjskiego bramkarza PSG. Jeśli jednak ktoś się przyjrzał zdjęciu dłużej, to mógł zauważyć, że Safonow ukrył się tuż za plecami Chwiczy Kwaracchelii.

Rosyjskie media zaczęły spekulować, że to PSG celowo usunęło Safonowa ze zdjęcia. "Rosjanie są histeryczni. Edytowane zdjęcie rozwścieczyło bagienne media, które nie mogą zrozumieć, dlaczego zrobiono to ich chłopcu" - pisze football24.ua.

- To szaleństwo! Czy w Paryżu wstydzą się, że ich bramkarz jest Rosjaninem? Dlaczego go usunęli? PSG to poważny klub z historią. Takie zachowanie nie przystaje do renomy klubu. Teraz próbują rozmazać naszego sportowca i to oczywiście żadna nowość. Jeśli nie chcą go w swojej drużynie, powinni go puścić. Zapłacić karę, zapłacić wszystko, co jest wymagane w kontrakcie, a potem pozwolić mu odejść, jeśli się go wstydzą. Na pewno zażądamy wyjaśnień - mówił Dmitrij Swiszczew, deputowany Dumy Państwowej w rozmowie z portalem sport-express.ru.

Później sprawę wyjaśnił sam Safonow, publikując wpis na Telegramie. "Możesz myśleć, że mnie tu nie ma, ale jestem. Zawsze czułem się niekomfortowo, próbując wpasować się w grupowe zdjęcia. Moim zdaniem, jeśli ktoś zasłania Cię na zdjęciu, to zrelaksuj się i nie psuj fotografii. Pojawiło się sporo informacji o używaniu Photoshopa. Nie, po prostu tu się ukrywam" - napisał bramkarz PSG.

Safonow trafił do PSG latem 2024 r. za 20 mln euro z Krasnodaru. W tym sezonie Rosjanin zagrał w meczach ze Stade Rennais (5:0), FC Metz (3:2) i Athletikiem (0:0). Łącznie wystąpił już w 20 spotkaniach w barwach PSG. Jedynym konkurentem Safonowa o miejsce w wyjściowym składzie PSG jest Francuz Lucas Chevalier.