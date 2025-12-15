W niedzielę Barcelona pokonała 2:0 Osasunę Pampeluna. W składzie mistrzów Hiszpanii jednak na próżno było szukać Wojciecha Szczęsnego, a Robert Lewandowski przesiedział całe spotkanie na ławce rezerwowych. Bramkarz "Barcy" zmagał się z zapaleniem żołądka i jelit, zaś "Lewego" trapił lekki uraz.

REKLAMA

Zobacz wideo "Atmosfera stała się nie do zniesienia". Brzęczek odpowiada Lewandowskiemu

To już drugi z rzędu mecz ligowy, w którym kapitan reprezentacji Polski nie podniósł się z ławki rezerwowych. Wcześniej w roli obserwatora spędził całe 90 minut rywalizacji z Betisem (5:3). Wobec tego można zastanawiać się, czy Hansi Flick postawni na Polaka w spotkaniu z trzecioligowcem od pierwszej minuty.

Decyzja zapadnie w dniu meczu

- Rotacje? Jutro podejmiemy decyzję. Możliwe, że będziemy rotować. Mam wszystkich zawodników do dyspozycji - zaczął niemiecki szkoleniowiec, pytany na konferencji prasowej o stan kadrowy przed meczem Pucharu Króla.

- Robert również jest z nami, natomiast trenuje indywidualnie. Mimo to, jutro będzie gotowy do gry - zdradził Flick.

Zdaniem hiszpańskiego dziennikarza, Javiego Miguela, kapitan reprezentacji Polski, mimo takowych deklaracji szkoleniowca "Barcy", prawdopodobnie nie wystąpi w tym spotkaniu. Według Miguela Flick będzie chciał oszczędzać Lewandowskiego na ważniejsze mecze ligowe. Zwłaszcza że terminarz Barcelony jest coraz bardziej napięty.

O sytuacji Wojciecha Szczęsnego z kolei pisaliśmy TUTAJ. Mecz Barcelony z Guadalajarą rozpocznie się 16 grudnia o godz. 21:00. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.