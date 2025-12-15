Głośno o tym, co wywiesili kibice Legii. "FAF - szacunek!"

Armeński "Sportaran" przypomina, że na mocy decyzji UEFA kibice Legii zostali wykluczeni z udziału w meczu przeciwko FC Noah w fazie ligowej Ligi Konferencji. Mimo to, około 700 kibiców warszawskiego klubu udało się do Erywania, a w wejściu na stadion pomogli im kibice gospodarzy.

Pomoc została doceniona. Kibice Legii byli wdzięczni

Fani "Wojskowych" otrzymali wejściówki, które należały się gospodarzom. Tym samym na mocy decyzji klubu ze stolicy Armenii oraz organów ścigania, polscy kibice zostali umieszczeni na trybunie gości.

Dodatkowo FAF Ultras (ormiański ruch kibiców) podjął odpowiednie kroki, by fani Legii otrzymali niezbędne wsparcie podczas pobytu w Erywaniu, gwarantując noclegi i specjalne transfery z i na lotnisko.

Podczas meczu Ekstraklasy przeciwko Piastowi Gliwice, kibice warszawskiego klubu wywiesili na "Żylecie" transparent z treścią "FAF - Respect!", co oczywiście oznacza "FAF - szacunek!". O geście fanów z Polski napisał cytowany wyżej portal "Sportaran".

Legia przegrała z FC Noah 1:2, co pozwoliło klubowi z Erywania po raz pierwszy w historii awansować do fazy pucharowej Ligi Konferencji. Legioniści z kolei nie mają już nawet matematycznych szans na play-offy europejskich pucharów w tym sezonie.