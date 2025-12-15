Flick ogłasza ws. Szczęsnego przed meczem w Pucharze Króla

Wojciech Szczęsny pełni w tym sezonie rolę drugiego bramkarza FC Barcelony, który ma służyć doświadczeniem, pomóc Joanowi Garcii w rozwoju i zastąpić go w razie problemów zdrowotnych. Przewidywano, że będzie dostawał minuty głównie w Pucharze Króla i ewentualnie w Superpucharze Hiszpanii. Istniała jednak możliwość, że nie będzie mógł wystąpić w pierwszym meczu FC Barcelony w Copa del Rey.

Flick zabrał głos ws. Szczęsnego i najbliższego meczu Barcelony

Kwestia występu Szczęsnego z CD Guadalajara była problematyczna dla hiszpańskich mediów, pojawiały się sprzeczne informacje ws. obsady bramki. Hansi Flick musiał się do tego odnieść na konferencji prasowej. Liczono, że wskaże konkretnego golkipera na jutrzejszy mecz. Ale trener przyznał, że jeszcze nie podjął decyzji. Cieszy się, że ma trzech jakościowych bramkarzy gotowych do gry.

- Jeszcze nie podjęliśmy decyzji. Nie znamy wyjściowej jedenastki. Będziemy mieli jeszcze 24 godziny na regenerację i podejmiemy decyzję jutro. Marc to fantastyczny bramkarz. Mamy trzech znakomitych bramkarzy. Zobaczymy, co się wydarzy. Powiedziałem już, że Joan jest numerem jeden, a potem zobaczymy, co się stanie. Wojciech Szczęsny grał w zeszłym sezonie i zdobyliśmy z nim trzy tytuły. W tym sezonie dał nam stabilność podczas urazów. "Tek" jest również bardzo ważnym zawodnikiem dla nas w szatni - powiedział Flick na konferencji prasowej.

Znaki zapytania pojawiły się ze względu na problemy zdrowotne, które w weekend dopadły Szczęsnego. Przez problemy żołądkowe nie było go w kadrze na mecz z Osasuną Pampeluna. Do tego Marc-Andre ter Stegen dostał zielone światło od lekarzy, wyleczył kontuzję pleców. Niektórzy snuli teorię, że być może Niemiec dostanie minuty w CdR, by ograć się przed ewentualnym wypożyczeniem w styczniu.

Według dziennikarzy gazety "La Vanguardia" sama szatnia nastawiała się, że Szczęsny nie będzie mógł zagrać z trzecioligową Guadalajarą, a Flick wystawi Joana Garcię. Trener "Blaugrany" chciał uniknąć takiego scenariusza, bo planował dać odpocząć Hiszpanowi. Jednocześnie taki wybór potwierdzałby, że w ogóle nie widzi miejsca w składzie dla ter Stegena.

Natomiast Javi Miguel z madryckiego dziennika "AS" przekonywał, że Szczęsny zdąży się wyleczyć i zagra z Guadalajarą. Rezerwowym pierwotnie w tym meczu miał być Garcia, ale ze względu na powrót ter Stegena Hiszpan miałby odpocząć w domu, a Niemiec zasiadłby na ławce.

Kataloński "Sport" podał, że Szczęsny normalnie dziś trenował z resztą drużyny, więc jest szansa, że jednak zagra.

Mecz CD Guadalajara - FC Barcelona we wtorek o godzinie 21:00.