11 meczów bez zwycięstwa. To fatalna seria Legii Warszawa licząc wszystkie rozgrywki. Ostatnia wygrana "Wojskowych" miała miejsce 23 października w Lidze Konferencji przeciwko Szachtarowi Donieck (2:1). Znamienny jest fakt, że było to jeszcze pod wodzą Edwarda Iordanescu. Inaki Astiz z kolei jako tymczasowy szkoleniowiec Legii nie wygrał żadnego spotkania.

- Przepraszam, bo klub nie zasługuje na tę sytuację, jaka jest teraz. Jestem w stu procentach pewien, że w przyszłym roku się to zmieni. W tym momencie chodzi o to, by jak najmniej gadać - mówił hiszpański trener po przegranym spotkaniu z Piastem Gliwice (0:1).

Bobić: "Niektórzy nie mają jaj, żeby grać w tej koszulce"

Po meczu przeciwko Piastowi głos na antenie Canal+Sport zabrał dyrektor ds. operacji piłkarskich, Fredi Bobić, który swoimi słowami wywołał prawdziwą burzę w mediach społecznościowych.

- Mamy wszystko, ale nie mamy wyników, a ta gra, zwłaszcza w ostatnich dwóch miesiącach.... To zaczęło się jeszcze zanim odszedł od nas Iordanescu. Było naprawdę słabo. Robimy głupie rzeczy na boisku. Nie jesteśmy drużyną, nie jesteśmy zjednoczeni. Brakuje nam pewności siebie. Możesz mieć jakościowych piłkarzy, możesz o tym rozmawiać, ale trzeba to udowodnić na boisku, a my tego teraz nie robimy. To duży problem. To wstyd. Niektórzy zawodnicy, szczerze mówiąc, nie mają jaj, żeby grać w tej koszulce. I teraz wszyscy w klubie bierzemy za to odpowiedzialność - stwierdził 37-krotny reprezentant Niemiec.

Leśnodorski zareagował

Zachowanie Bobicia oburzyło kibiców i dziennikarzy. Uznano je za bezczelne i wskazywano, że władze klubu umywają ręce od odpowiedzialności za zatrudnianie trenerów i piłkarzy. Ale słowa Niemca nie umknęły uwadze również byłemu prezesowi Legii, Bogusławowi Leśnodorskiemu, który w dosadny sposób podzielił się swoim zdaniem, publikując wpis na portalu X.

- Cytując klasyka... Gość p**********y - czytamy.

Wpis Bogusława Leśnodorskiego na platformie X screen

Leśnodorski związany był z Legią w latach 2014-2017. Za jego kadencji warszawski klub trzykrotnie sięgnął po mistrzostwo Polski, trzykrotnie zdobył Puchar Polski oraz cztery razy wystąpił w fazie grupowej europejskich pucharów - trzy razy w Lidze Europy i raz w Lidze Mistrzów. Ponadto budżet klubu został zwiększony do 250 milionów złotych.