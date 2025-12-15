Zidane wraca do pracy w piłce po latach. "Mogę to potwierdzić"

Całą swoją karierę trenerską Zinedine Zidane był związany z Realem Madryt. Pracował z drużyną U17, rezerwami i dwukrotnie z pierwszym zespołem. Trzy razy z rzędu sięgnął jako trener po trofeum Ligi Mistrzów. Był pierwszym w historii, który obronił tytuł po przemianowaniu Pucharu Europy na LM. Ostatnia kadencja Francuza w Realu trwała od marca 2019 r. do końca czerwca 2021 r.

Zidane wkrótce wróci do pracy w piłce. Jest porozumienie

Choć Zidane jest bez pracy od przeszło 4,5 roku, to wciąż jest uznawany za jednego z najlepszych trenerów na świecie. Ma taką pozycję w świecie futbolu, że może sobie pozwolić na tak długi rozbrat z ławką trenerską. Łączono go z kilkoma europejskimi gigantami w ostatnim czasie. Pojawił się nawet temat kolejnego powrotu do Realu Madryt w związku z niestabilną formą "Królewskich" i coraz mniej pewną pozycją Xabiego Alonso. Ale na plotkach się skończyło.

Fabrizio Romano doniósł, że choć Zidane jest w bardzo dobrych stosunkach z Realem, to nie ma tematu jego potencjalnego powrotu do Madrytu. Ma za to porozumienie ws. innej pracy. W przyszłym roku stanie się to, co sugerowano od wielu miesięcy - Zidane zostanie selekcjonerem reprezentacji Francji po mistrzostwach świata.

Wiadomo, że Didier Deschamps opuści kadrę "Trójkolorowych" po mundialu, zapowiedział to dawno temu. Nazwisko Zidane'a było jednym z pierwszych, które wymieniano w kontekście następcy Deschampsa.

- Ma ustne porozumienie, to mogę potwierdzić - przekazał Romano.

Dla Zidane'a byłaby to zatem pierwsza praca w świecie piłki poza Madrytem. Był w Realu trenerem, asystentem trenera, dyrektorem sportowym, a nawet doradcą zarządu.

Zinedine Zidane zagrał w kadrze Francji 108 razy w latach 1994-2006, strzelił 31 goli. Został mistrzem świata (1998) i mistrzem Europy (2000).