Niedzielny wieczór, a Lewandowski poza domem! To jego hobby

FC Barcelona swój ligowy mecz 16. kolejki ligi hiszpańskiej rozegrała w sobotę, 13 grudnia. Wygrana 2:0 nad Osasuną sprawiło, że seria ligowych zwycięstw została przedłużona do siedmiu. Pierwsze skrzypce grał Raphinha, strzelec obu bramek. Robert Lewandowski tym razem spędził całe spotkanie na ławce rezerwowych.

Można się spodziewać, że kapitan reprezentacji Polski wróci do składu Dumy Katalonii na mecz 1/16 finału Pucharu Króla, w którym Barcelona zmierzy się z trzecioligową Guadalajarą. Trenerzy często rotują składem w takich sytuacjach i nie ma powodu, by uważać, że Hansi Flick uczyni inaczej. Nie samą piłką jednak człowiek żyje i Lewandowski to udowodnił w niedzielny wieczór.

Tak Lewandowski spędza czas

Polak został zauważony na trybunach Palau Sant Jordi. Jest to hala widowiskowa, która podczas wydarzeń sportowych może pomieścić nawet 17 tysięcy kibiców. I to właśnie ważne zawody przyciągnęły Lewandowskiego.

W Barcelonie odbywa się bowiem turniej Premier Padel Finals. Zmagania te są podsumowaniem sezonu 2025. Podobną rolę w tenisie pełnią turnieje WTA oraz ATP Finals. Pula nagród dla najlepszych zawodników na świecie wynosi aż 600 tysięcy euro.

To druga sportowa miłość "Lewego"

Robert Lewandowski nie kryje się ze swoją fascynacją padlem. W lutym zeszłego roku na Instagramie zdradził, że w wolnym czasie lubi oglądać najbardziej prestiżowe rozgrywki. Natomiast kapitan reprezentacji Polski już w 2023 roku ujawnił, że nie obce jest mu również uprawianie tej dyscypliny sportu. Dodał wtedy zdjęcie z kortu z rakietą do padla w ręce.

Sam padel natomiast jest sportem łączącym elementy tenisa i squasha. Powstał w Meksyku pod koniec lat 60., ale dopiero niedawno zaczął być popularny na całym świecie. Wielu sportowców poświęca swój wolny czas na grę, ale nie wszystkim padel sprawia szczęście. Zlatan Ibrahimovic założył kilka klubów w Szwecji oraz w Mediolanie, ale wysokie ceny odstraszają klientów i biznes przynosi straty.