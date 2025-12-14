Ależ sensacja! Oto co zrobił reprezentant Polski w meczu Napoli

Przed 15. kolejką Napoli było liderem Serie A, mając tyle samo punktów co drugi Milan. Rossoneri jedynie zremisowali z Sassuolo, więc mistrzowie Włoch mogli uciec rywalom. Wystarczyło jedynie pokonać na wyjeździe Udinese.

Podopieczni Kosty Runjaicia ostatnio grali w kratkę. Z siedmiu ostatnich ligowych spotkań wygrali trzy, a czterokrotnie schodzili z boiska pokonani. Drużynę, w której grają Jakub Piotrowski i Adam Buksa, stać na miejsce w środku tabeli, chociaż w tym sezonie pokonali już wicemistrzowski Inter Mediolan. Udinese ma patent na czołowe drużyny, gdyż z mistrzem i liderem Serie A również wygrali.

Trzy gole, jeden uznany

Po niemrawej pierwszej połowie - choć Udinese mogło prowadzić do przerwy, ale Jurgen Ekkelenkamp nie wykorzystał podania Jakuba Piotrowskiego - dużo działo się w drugiej. Po przerwie Udinese aż trzykrotnie trafiło do siatki, ale gole Keinana Davisa oraz Nicolo Zaniolo nie zostały uznane. Do trzech razy sztuka - Ekkelenkamp rewelacyjnym strzałem zza pola karnego uradował kibiców.

Co więcej, niewiele brakło, a zwycięstwo Udinese byłoby znacznie okazalsze. W 59. minucie Piotrowski oddał bardzo mocny strzał z około 10 metrów. Skutecznie jednak zainterweniował Vanja Milinkovic-Savic. Były bramkarz Lechii Gdańsk sparował piłkę, a ta odbiła się od poprzeczki.

Piotrowski doceniony

28-latek zasłużył za swój występ na pozytywne oceny. Portal Tuttoudinese.it przyznał Piotrowskiemu ocenę 6,5 w dziesięciostopniowej skali. "Pomocnik kontroluje tempo gry i idealnie spisuje się ze swoich zadań. Jest dynamiczny, aktywny i zawsze znajduje się w centrum akcji" - czytamy. Z kolei włoskie Sky reprezentantowi Polski przyznało "siódemkę".

Według algorytmów aplikacji SofaScore Piotrowski zasłużył na ocenę 7,2. Zanotowano mu 7 wygranych pojedynków na 10 rozegranych, 19 celnych podań - z czego jedno kluczowe oraz trzy strzały, z których celny był tylko ten z 59. minuty. Na ostatnie 10 minut na boisku pojawił się również Adam Buksa, ale napastnik nie miał okazji wpłynąć na przebieg meczu - Sky jego występ oceniło na 6.

Napoli po niespodziewanej porażce straciło pozycję lidera na rzecz Milanu. Obie te drużyny może wyprzedzić Inter, jeżeli tylko pokona Genoę. Udinese z kolei awansowało na 10. miejsce w tabeli, wyprzedzając Cremonese. Podopieczni Kosty Runjaicia zwyciężyli po raz szósty w tym sezonie i po 15. kolejce mają na koncie 21 punktów.