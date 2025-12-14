Powrót na stronę główną

Ależ sensacja! Oto co zrobił reprezentant Polski w meczu Napoli

Udinese zaskoczyło mistrzów Włoch! Przed 15. kolejką Napoli prowadziło w Serie A, ale wyjazdowe spotkanie nie będzie miło wspominane. Podopieczni Kosty Runjaicia zwyciężyli 1:0, a spory udział w tym zwycięstwie miał Jakub Piotrowski. Polak rozegrał całe spotkanie i został doceniony za jego pracę w środku pola. Niewiele brakło, a trafiłby do siatki - jego strzał został jednak sparowany na poprzeczkę.
Strzał Jakuba Piotrowskiego
Screenshot Twitter ELEVENSPORTSPL

Przed 15. kolejką Napoli było liderem Serie A, mając tyle samo punktów co drugi Milan. Rossoneri jedynie zremisowali z Sassuolo, więc mistrzowie Włoch mogli uciec rywalom. Wystarczyło jedynie pokonać na wyjeździe Udinese.

Zobacz wideo Kosecki bardzo krytycznie o trenerze Legii: Sorry, Inaki

Podopieczni Kosty Runjaicia ostatnio grali w kratkę. Z siedmiu ostatnich ligowych spotkań wygrali trzy, a czterokrotnie schodzili z boiska pokonani. Drużynę, w której grają Jakub Piotrowski i Adam Buksa, stać na miejsce w środku tabeli, chociaż w tym sezonie pokonali już wicemistrzowski Inter Mediolan. Udinese ma patent na czołowe drużyny, gdyż z mistrzem i liderem Serie A również wygrali.

Trzy gole, jeden uznany

Po niemrawej pierwszej połowie - choć Udinese mogło prowadzić do przerwy, ale Jurgen Ekkelenkamp nie wykorzystał podania Jakuba Piotrowskiego - dużo działo się w drugiej. Po przerwie Udinese aż trzykrotnie trafiło do siatki, ale gole Keinana Davisa oraz Nicolo Zaniolo nie zostały uznane. Do trzech razy sztuka - Ekkelenkamp rewelacyjnym strzałem zza pola karnego uradował kibiców

Co więcej, niewiele brakło, a zwycięstwo Udinese byłoby znacznie okazalsze. W 59. minucie Piotrowski oddał bardzo mocny strzał z około 10 metrów. Skutecznie jednak zainterweniował Vanja Milinkovic-Savic. Były bramkarz Lechii Gdańsk sparował piłkę, a ta odbiła się od poprzeczki.

Piotrowski doceniony

28-latek zasłużył za swój występ na pozytywne oceny. Portal Tuttoudinese.it przyznał Piotrowskiemu ocenę 6,5 w dziesięciostopniowej skali. "Pomocnik kontroluje tempo gry i idealnie spisuje się ze swoich zadań. Jest dynamiczny, aktywny i zawsze znajduje się w centrum akcji" - czytamy. Z kolei włoskie Sky reprezentantowi Polski przyznało "siódemkę".

Według algorytmów aplikacji SofaScore Piotrowski zasłużył na ocenę 7,2. Zanotowano mu 7 wygranych pojedynków na 10 rozegranych, 19 celnych podań - z czego jedno kluczowe oraz trzy strzały, z których celny był tylko ten z 59. minuty. Na ostatnie 10 minut na boisku pojawił się również Adam Buksa, ale napastnik nie miał okazji wpłynąć na przebieg meczu - Sky jego występ oceniło na 6. 

Napoli po niespodziewanej porażce straciło pozycję lidera na rzecz Milanu. Obie te drużyny może wyprzedzić Inter, jeżeli tylko pokona Genoę. Udinese z kolei awansowało na 10. miejsce w tabeli, wyprzedzając Cremonese. Podopieczni Kosty Runjaicia zwyciężyli po raz szósty w tym sezonie i po 15. kolejce mają na koncie 21 punktów.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/15 Zbigniew Boniek swoją karierę zaczynał w:

Quiz wiedzy. Jesteś fanem piłki nożnej? Pytamy o najlepszych piłkarzy. Znasz wszystkich?