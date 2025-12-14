Powrót na stronę główną

Wiemy, co ze zdrowiem Lewandowskiego i Szczęsnego. Mecz już za dwa dni

Wojciech Szczęsny znalazł się poza składem Barcelony w sobotnim meczu z Osasuną. Cały mecz na ławce spędził Robert Lewandowski. Polacy pauzowali ze względów zdrowotnych. Wiemy już czy będą brani pod uwagę przy ustalaniu składu w Pucharze Króla.
Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski w przerwie meczu Sevilla - FC Barcelona
Screen/Canal+ Sport

W sobotę (13 grudnia) Barcelona wygrała 2:0 z Osasuną po dwóch golach Raphinhi. Udziału w tym zwycięstwie nie mieli Polacy. Robert Lewandowski cały mecz przesiedział na ławce rezerwowych, a Wojciech Szczęsny znalazł się poza kadrą meczową. Relację o stanie zdrowia naszych zawodników zdało Mundo Deportivo. Bramkarz miał opuścić ostatni mecz z powodu zapalenia żołądka i jelit. Kapitan reprezentacji Polski nie zagrał natomiast z powodu bólu pleców i ścięgna podkolanowego. Wiadomo też co z występem polskiego duetu w Pucharze Króla. 

Szczęsny wrócił do treningów. Nieobecny Lewandowski 

Mundo Deportivo podało, że Wojciech Szczęsny wziął udział w niedzielnym treningu Barcelony. Bramkarz ma być gotowy do rywalizacji z Ter Stegenem o miejscu w składzie na wtorkowy mecz (16 grudnia) Pucharu Króla z Guadalajarą. Niemiec wrócił do gry w ostatnim czasie. Ter Stegen pojawił się na ławce rezerwowych w meczu Ligi Mistrzów z Eintrachtem Frankfurt po 4 miesiącach i 10 dniach przerwy spowodowanej rekonwalescencją po urazie pleców. 

W niedzielnym treningu udziału nie wziął Lewandowski, który profilaktycznie został na siłowni. 

 

W poniedziałek Hansi Flick ma rozwiać wszelkie wątpliwości  

Na poniedziałek (godz.11) zaplanowano trening Barcelony oraz konferencję prasową trenera Hansiego Flicka. Szkoleniowiec Dumy Katalonii powinien wówczas rozwiać wszelkie wątpliwości związane z występem Lewandowskiego w Pucharze Króla. 

Barcelona jest aktualnym liderem tabeli La Liga. Jej najbliższy przeciwnik znajduje się w strefie spadkowej grupy 1 Primera RFEF (3. poziom rozgrywkowy). 

