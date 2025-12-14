Wiemy, co ze zdrowiem Lewandowskiego i Szczęsnego. Mecz już za dwa dni

W sobotę (13 grudnia) Barcelona wygrała 2:0 z Osasuną po dwóch golach Raphinhi. Udziału w tym zwycięstwie nie mieli Polacy. Robert Lewandowski cały mecz przesiedział na ławce rezerwowych, a Wojciech Szczęsny znalazł się poza kadrą meczową. Relację o stanie zdrowia naszych zawodników zdało Mundo Deportivo. Bramkarz miał opuścić ostatni mecz z powodu zapalenia żołądka i jelit. Kapitan reprezentacji Polski nie zagrał natomiast z powodu bólu pleców i ścięgna podkolanowego. Wiadomo też co z występem polskiego duetu w Pucharze Króla.
Mundo Deportivo podało, że Wojciech Szczęsny wziął udział w niedzielnym treningu Barcelony. Bramkarz ma być gotowy do rywalizacji z Ter Stegenem o miejscu w składzie na wtorkowy mecz (16 grudnia) Pucharu Króla z Guadalajarą. Niemiec wrócił do gry w ostatnim czasie. Ter Stegen pojawił się na ławce rezerwowych w meczu Ligi Mistrzów z Eintrachtem Frankfurt po 4 miesiącach i 10 dniach przerwy spowodowanej rekonwalescencją po urazie pleców.
W niedzielnym treningu udziału nie wziął Lewandowski, który profilaktycznie został na siłowni.
Na poniedziałek (godz.11) zaplanowano trening Barcelony oraz konferencję prasową trenera Hansiego Flicka. Szkoleniowiec Dumy Katalonii powinien wówczas rozwiać wszelkie wątpliwości związane z występem Lewandowskiego w Pucharze Króla.
Barcelona jest aktualnym liderem tabeli La Liga. Jej najbliższy przeciwnik znajduje się w strefie spadkowej grupy 1 Primera RFEF (3. poziom rozgrywkowy).