Wiemy, co ze zdrowiem Lewandowskiego i Szczęsnego. Mecz już za dwa dni

W sobotę (13 grudnia) Barcelona wygrała 2:0 z Osasuną po dwóch golach Raphinhi. Udziału w tym zwycięstwie nie mieli Polacy. Robert Lewandowski cały mecz przesiedział na ławce rezerwowych, a Wojciech Szczęsny znalazł się poza kadrą meczową. Relację o stanie zdrowia naszych zawodników zdało Mundo Deportivo. Bramkarz miał opuścić ostatni mecz z powodu zapalenia żołądka i jelit. Kapitan reprezentacji Polski nie zagrał natomiast z powodu bólu pleców i ścięgna podkolanowego. Wiadomo też co z występem polskiego duetu w Pucharze Króla.

REKLAMA

Zobacz wideo Krychowiak zakończył reprezentacyjną karierę Szczęsnego?!

Szczęsny wrócił do treningów. Nieobecny Lewandowski

Mundo Deportivo podało, że Wojciech Szczęsny wziął udział w niedzielnym treningu Barcelony. Bramkarz ma być gotowy do rywalizacji z Ter Stegenem o miejscu w składzie na wtorkowy mecz (16 grudnia) Pucharu Króla z Guadalajarą. Niemiec wrócił do gry w ostatnim czasie. Ter Stegen pojawił się na ławce rezerwowych w meczu Ligi Mistrzów z Eintrachtem Frankfurt po 4 miesiącach i 10 dniach przerwy spowodowanej rekonwalescencją po urazie pleców.

W niedzielnym treningu udziału nie wziął Lewandowski, który profilaktycznie został na siłowni.

W poniedziałek Hansi Flick ma rozwiać wszelkie wątpliwości

Na poniedziałek (godz.11) zaplanowano trening Barcelony oraz konferencję prasową trenera Hansiego Flicka. Szkoleniowiec Dumy Katalonii powinien wówczas rozwiać wszelkie wątpliwości związane z występem Lewandowskiego w Pucharze Króla.

Barcelona jest aktualnym liderem tabeli La Liga. Jej najbliższy przeciwnik znajduje się w strefie spadkowej grupy 1 Primera RFEF (3. poziom rozgrywkowy).