Tak trener Lincoln nazwał Legię. Ależ wpadka

W najbliższy czwartek, 18 grudnia o 21 Legia Warszawa zagra ostatni mecz w fazie ligowej Ligi Konferencji. Wojskowi nie mają już szans na awans do kolejnego etapu rozgrywek, czego nie można powiedzieć o ich przeciwnikach, czyli Lincoln Red Imps. Drużyna z Gibraltaru ma 7 punktów na koncie. Jeśli wygra w Warszawie, to na pewno będzie mogła cieszyć się z awansu do 1/16 finału.

REKLAMA

Zobacz wideo Sport Piłkarze Legii balują po przegranych meczach? Kosecki: Po remisie z Lechią piłkarze bawili się w klubie

Wpadka trenera Lincoln. Nie wiedział kto jest mistrzem Polski

Lincoln w tym sezonie Ligi Konferencji ma już na rozkładzie Lecha Poznań. Sporą swobodę w wypowiedziach o polskich klubach zyskał trener drużyny z Gibraltaru Juan Jose Bezares, który w rozmowie z marcą stwierdził, że Legia Warszawa jest aktualnym mistrzem Polski.

- Mamy dużo szacunku wobec Legii. W końcu to aktualny mistrz Polski - powiedział dla marca.com Juan Jose Bezares.

Wojskowi czekają na tytuł od 2021 roku

Ostatni raz Legia mistrzowski tytuł zdobyła w 2021 roku. Mecz z aktualnym mistrzem naszego kraju (Lech Poznań) trener Bezares ma już za sobą. Szkoleniowiec w trakcie rozmowy z marcą podkreślił również, że jego piłkarze muszą się skupić wyłącznie na własnych atutach i tym co będzie na boisku, a nie wynikach innych meczów.

Legię czekają jeszcze dwa mecze w tym roku kalendarzowym. W niedzielę, 14 grudnia o 20:15 Wojskowi zagrają ostatni mecz ligowy z Piastem, po którym będą się szykować do rywalizacji z mistrzem Gibraltaru.