Powrót na stronę główną

Ukrainiec u boku Rosjanina w gigancie. Wybuchła burza. "Czy ktoś naprawdę myśli?"

PSG zremisowało w ostatniej kolejce Ligi Mistrzów z Athleticiem Bilbao 0:0. Na boisku brakowało emocji, spore poruszenie wywołały jednak sprawy pozasportowe. W barwach drużyny z Paryża obok siebie zagrali Ukrainiec Ilia Zabarny i Rosjanin Matwiej Safonow. Po meczu na ukraińskiego obrońcę spadła fala krytyki.
Matwiej Safonow / Illa Zabarny
zrzut ekranu z https://www.youtube.com/watch?v=mnAjV6zDjnw / zrzut ekranu z https://x.com/CompsPSG/status/1957551081975677020

Ilja Zabarny dołączył do PSG w letnim okienku transferowym. Paryżanie zapłacili za obrońcę Bournemouth 63 miliony euro. Od 2024 roku piłkarzem Paris Saint-Germain jest Rosjanin Matwiej Safonow. Po ataku Rosji na Ukrainę wszelka styczność sportowców z tych krajów spotyka się z falą krytyki. Podobnie było w minioną środę (10 grudnia), kiedy w meczu Ligi Mistrzów pomiędzy PSG a Athleticiem Bilbao pierwszy raz obok siebie na boisku stanęli Zabarny i Safonow. 

Zobacz wideo Transfer Marcina Bułki upadł w ostatniej chwili! Wstrząsająca historia

Fala krytyki wobec Ukraińca. "Dziwne, że nagle robią z tego wielką aferę" 

Po spotkaniu z szczególną krytyką spotkał się Ilja Zabarny. O czym w wywiadzie dla kanału Sbornaya na Youtubie opowiedział znany ukraiński komentator i dziennikarz Michaił Spiwakowski, który podkreśla, że afera wokół obrońcy jest niezrozumiała. Tym bardziej, że wszyscy wiedzieli już od tegorocznego lata, że piłkarze grają w jednej drużynie.

- Dziwne, że nagle robią z tego wielką aferę. Po co to całe oburzenie? Czy ktoś naprawdę myśli, że trenowali osobno przez cały ten czas? Czy nie wiadomo, że grają w tej samej drużynie od lata? - mówi Spiwakowski dla kanału Sbornaya. 

- Jeśli Ilja miał jakieś zasadnicze problemy, to powinny one zostać omówione i rozwiązane na etapie podpisywania umowy - dodaje. 

 

Zabarny i Safonow zagrali razem kolejne spotkanie 

W sobotni wieczór (13 grudnia) Ukrainiec i Rosjanin kolejny raz zagrali razem. Obaj wyszli w pierwszym składzie w meczu ligowym z Metz. PSG zwyciężyło to spotkanie 3:2. 

Teraz przed Paryżanami mecz w Finale Intercontinental Cup. 17 grudnia powalczą o trofeum z Flamengo.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/15 Zbigniew Boniek swoją karierę zaczynał w:

Quiz wiedzy. Jesteś fanem piłki nożnej? Pytamy o najlepszych piłkarzy. Znasz wszystkich?