Ukrainiec u boku Rosjanina w gigancie. Wybuchła burza. "Czy ktoś naprawdę myśli?"

Ilja Zabarny dołączył do PSG w letnim okienku transferowym. Paryżanie zapłacili za obrońcę Bournemouth 63 miliony euro. Od 2024 roku piłkarzem Paris Saint-Germain jest Rosjanin Matwiej Safonow. Po ataku Rosji na Ukrainę wszelka styczność sportowców z tych krajów spotyka się z falą krytyki. Podobnie było w minioną środę (10 grudnia), kiedy w meczu Ligi Mistrzów pomiędzy PSG a Athleticiem Bilbao pierwszy raz obok siebie na boisku stanęli Zabarny i Safonow.

Fala krytyki wobec Ukraińca. "Dziwne, że nagle robią z tego wielką aferę"

Po spotkaniu z szczególną krytyką spotkał się Ilja Zabarny. O czym w wywiadzie dla kanału Sbornaya na Youtubie opowiedział znany ukraiński komentator i dziennikarz Michaił Spiwakowski, który podkreśla, że afera wokół obrońcy jest niezrozumiała. Tym bardziej, że wszyscy wiedzieli już od tegorocznego lata, że piłkarze grają w jednej drużynie.

- Dziwne, że nagle robią z tego wielką aferę. Po co to całe oburzenie? Czy ktoś naprawdę myśli, że trenowali osobno przez cały ten czas? Czy nie wiadomo, że grają w tej samej drużynie od lata? - mówi Spiwakowski dla kanału Sbornaya.

- Jeśli Ilja miał jakieś zasadnicze problemy, to powinny one zostać omówione i rozwiązane na etapie podpisywania umowy - dodaje.

Zabarny i Safonow zagrali razem kolejne spotkanie

W sobotni wieczór (13 grudnia) Ukrainiec i Rosjanin kolejny raz zagrali razem. Obaj wyszli w pierwszym składzie w meczu ligowym z Metz. PSG zwyciężyło to spotkanie 3:2.

Teraz przed Paryżanami mecz w Finale Intercontinental Cup. 17 grudnia powalczą o trofeum z Flamengo.