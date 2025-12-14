Powrót na stronę główną

Barcelona podjęła decyzję ws. następcy Lewandowskiego

FC Barcelona od dłuższego czasu szuka następcy Roberta Lewandowskiego. Jak donosi hiszpański Sport na liście życzeń dyrektora sportowego miał znaleźć się Dusan Vlahović. Napastnik Juventusu budzi jednak spore wątpliwości.
Fot. REUTERS/Hannah Mckay

Odejście Roberta Lewandowskiego jest od dłuższego czasu jednym z głównych tematów wokół klubu z Camp Nou. W tym sezonie świetnie wygląda Ferran Torres. Hiszpan coraz śmielej wchodzi w buty reprezentanta Polski, ale i tak będzie potrzebować równorzędnego partnera. Jednym z kandydatów ma być Dusan Vlahović. 

Dusan Vlahović budzi wątpliwości Barcelony 

Ewentualny transfer Vlahovicia nie przekonuje włodarzy z Camp Nou pod wieloma względami. Problem mogą stanowić koszta takiego ruchu. Serbowi co prawda 30 czerwca kończy się kontrakt z Juventusem, jednak sporym kłopotem jest jego pensja. Napastnik zarabia 12 milionów euro netto za sezon. 

Statystyki Vlahovicia w tym sezonie również nie rzucają na kolana. Serb w 17 oficjalnych meczach w barwach Juventusu zdobył zaledwie 6 goli. Do tego napastnik doznał urazu w ligowym spotkaniu z Cagliari, w związku z czym aktualnie nie gra. 

Do transferu nie jest przekonany też sam Vlahović 

Transfer do Barcelony nie przekonuje również samego Vlahovicia. Serb ma być bliski zawarcia porozumienia z Milanem. To właśnie włoski klub wykazywał w ostatnim czasie najwięcej determinacji, jeśli chodzi o sprowadzenie napastnika. 

Aktualny duet napastników Barcelony spisuje się rewelacyjnie. Ferran Torres w samych rozgrywkach La Liga zdobył już 11 goli, tylko o 3 trafienia jest gorszy grający coraz rzadziej Robert Lewandowski. Kolejny mecz Duma Katalonii zagra we wtorek, w Pucharze Króla zmierzy się z Guadalajarą. 

