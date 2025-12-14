Barcelona podjęła decyzję ws. następcy Lewandowskiego

Odejście Roberta Lewandowskiego jest od dłuższego czasu jednym z głównych tematów wokół klubu z Camp Nou. W tym sezonie świetnie wygląda Ferran Torres. Hiszpan coraz śmielej wchodzi w buty reprezentanta Polski, ale i tak będzie potrzebować równorzędnego partnera. Jednym z kandydatów ma być Dusan Vlahović.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski? Wtedy Polska miała innego króla. "Był Bogiem"

Dusan Vlahović budzi wątpliwości Barcelony

Ewentualny transfer Vlahovicia nie przekonuje włodarzy z Camp Nou pod wieloma względami. Problem mogą stanowić koszta takiego ruchu. Serbowi co prawda 30 czerwca kończy się kontrakt z Juventusem, jednak sporym kłopotem jest jego pensja. Napastnik zarabia 12 milionów euro netto za sezon.

Statystyki Vlahovicia w tym sezonie również nie rzucają na kolana. Serb w 17 oficjalnych meczach w barwach Juventusu zdobył zaledwie 6 goli. Do tego napastnik doznał urazu w ligowym spotkaniu z Cagliari, w związku z czym aktualnie nie gra.

Do transferu nie jest przekonany też sam Vlahović

Transfer do Barcelony nie przekonuje również samego Vlahovicia. Serb ma być bliski zawarcia porozumienia z Milanem. To właśnie włoski klub wykazywał w ostatnim czasie najwięcej determinacji, jeśli chodzi o sprowadzenie napastnika.

Aktualny duet napastników Barcelony spisuje się rewelacyjnie. Ferran Torres w samych rozgrywkach La Liga zdobył już 11 goli, tylko o 3 trafienia jest gorszy grający coraz rzadziej Robert Lewandowski. Kolejny mecz Duma Katalonii zagra we wtorek, w Pucharze Króla zmierzy się z Guadalajarą.