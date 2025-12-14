Największej rewelacji eliminacji MŚ grozi dyskwalifikacja z baraży!

Reprezentacja Surinamu wywarła doskonałe wrażenie w eliminacjach mistrzostw świata. Podopieczni trenera Menzo awansowali do baraży po dramatycznym spotkaniu z Gwatemalą. Rywale prowadzili już 3:0. Taki wynik dawał baraże Hondurasowi. W doliczonym czasie gry doszło jednak do cudu dla Surinamczyków. Piłkę do własnej siatki wpakował Nicolas Samayoa, dzięki czemu Surinam awansował rzutem na taśmę do baraży. Udział zespołu w decydującej rozgrywce o mundial jest jednak zagrożony.

Surinamowi grozi dyskwalifikacja

Reprezentacja Surinamu w marcowych barażach ma zmierzyć się z Boliwią. Do tego starcia może jednak finalnie nie dojść. Drużynie ze strefy Concacaf grozi bowiem dyskwalifikacja. Problemy rozpoczęły się od wybuchu ogromnego konfliktu w krajowej federacji. Oldenstam i Kurban, byli przeciwnicy Johna Krishnadatha w wyścigu o fotel prezesa federacji, pozwali SVB (Surinamski Związek Piłki Nożnej) za opóźnienie wyborów o jeden dzień. Działania podjął sąd w Surinamie, który zamroził konta związku.

Sprawa zainteresowała również FIFA i CONCACAF. Działania krajowej federacji mają być sprzeczne ze statutem FIFA. Na oficjalne oświadczenie przyjdzie jeszcze poczekać, jednak sprawa jest badana. Reprezentacji narodowej grozi wykluczenie z baraży.

Kto może zastąpić Surinam?

W przypadku dyskwalifikacji Surinamu FIFA rozważa kilka scenariuszy. Jednym z nich miałby być udział w Barażach Gwatemali. Inną opcją jest bezpośredni awans Boliwii, do finałowego meczu z Irakiem. Brany pod uwagę jest również awans Hondurasu, który mógłby dostać się do baraży dzięki współczynnikowi FIFA.

Mecz Boliwii z Surinamem jest zaplanowany na 26 marca.