Największej rewelacji eliminacji MŚ grozi dyskwalifikacja z baraży!

Reprezentacja Surinamu była rewelacją eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata. Surinamczycy awansowali do baraży w dramatycznych okolicznościach, dzięki bramce zdobytej w doliczonym czasie przegranego 1:3 meczu z Gwatemalą. Drużynie grozi jednak dyskwalifikacja. Wszystko przez problemy prawne krajowej federacji.
Surinam nie wiedział, że samobój Gwatemali da jej baraże
Reprezentacja Surinamu wywarła doskonałe wrażenie w eliminacjach mistrzostw świata. Podopieczni trenera Menzo awansowali do baraży po dramatycznym spotkaniu z Gwatemalą. Rywale prowadzili już 3:0. Taki wynik dawał baraże Hondurasowi. W doliczonym czasie gry doszło jednak do cudu dla Surinamczyków. Piłkę do własnej siatki wpakował Nicolas Samayoa, dzięki czemu Surinam awansował rzutem na taśmę do baraży. Udział zespołu w decydującej rozgrywce o mundial jest jednak zagrożony. 

Surinamowi grozi dyskwalifikacja 

Reprezentacja Surinamu w marcowych barażach ma zmierzyć się z Boliwią. Do tego starcia może jednak finalnie nie dojść. Drużynie ze strefy Concacaf grozi bowiem dyskwalifikacja. Problemy rozpoczęły się od wybuchu ogromnego konfliktu w krajowej federacji. Oldenstam i Kurban, byli przeciwnicy Johna Krishnadatha w wyścigu o fotel prezesa federacji, pozwali SVB (Surinamski Związek Piłki Nożnej) za opóźnienie wyborów o jeden dzień. Działania podjął sąd w Surinamie, który zamroził konta związku.

Sprawa zainteresowała również FIFA i CONCACAF. Działania krajowej federacji mają być sprzeczne ze statutem FIFA. Na oficjalne oświadczenie przyjdzie jeszcze poczekać, jednak sprawa jest badana. Reprezentacji narodowej grozi wykluczenie z baraży. 

 

Kto może zastąpić Surinam? 

W przypadku dyskwalifikacji Surinamu FIFA rozważa kilka scenariuszy. Jednym z nich miałby być udział w Barażach Gwatemali. Inną opcją jest bezpośredni awans Boliwii, do finałowego meczu z Irakiem. Brany pod uwagę jest również awans Hondurasu, który mógłby dostać się do baraży dzięki współczynnikowi FIFA. 

Mecz Boliwii z Surinamem jest zaplanowany na 26 marca. 

