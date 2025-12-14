Oto co krzyczeli fani Barcelony. Festiwal drwin w kierunku Realu Madryt

Z przyjściem Xabiego Alonso do Realu Madryt wiązano wielkie nadzieję. Były reprezentant Hiszpanii wykonywał kapitalną pracę w Bayerze Leverkusen. Bask był widziany w roli pierwszego trenera zespołu z Estadio Santiago Bernabeu od dłuższego czasu. Władze Królewskich czekały tylko na objęciem przez Carlo Ancelottiego stanowiska selekcjonera reprezentacji Brazylii. Początki Alonso do łatwych jednak nie należą. Coraz więcej mówi się o jego zwolnieniu, które może nastąpić już po najbliższym ligowym meczu z Alaves.

"Xabi zostań". Trybuny Camp Nou zakpiły z Realu

Trudna sytuacja Alonso wywołała reakcję fanów Barcelony. Kibice Dumy Katalonii po golu na 1:0 zdobytym przez Raphinhę skandowali hasło "Xabi zostań". Kpiące zachowanie trybun Camp Nou to odpowiedź na zachowanie kibiców Realu Madryt, którzy w kwietniu 2024 roku, po El Clasico krzyczeli "Xavi zostań". Odnosząc się do niełatwej pozycji w Barcelonie Xaviego Hernandeza. Królewscy wygrali tamten mecz 3:2, czym praktycznie zapewnili sobie mistrzostwo.

Katastrofalna sytuacja Alonso. To może być jego ostatni mecz

Real Madryt przegrał dwa ostatnie mecze. W rozgrywkach La Liga Królewscy przegrali 0:2 z Celtą Vigo, a w ostatniej kolejce Ligi Mistrzów musieli uznać wyższość Manchesteru City (1:2). Wyniki sportowe to jedno. Alonso zarzuca się również słabe zarządzanie szatnią. Po odejściu Luki Modricia i Lucasa Vazqueza w zespole brakuje prawdziwych liderów, do tego kontuzjowany od dłuższego czasu jest Dani Carvajal.

Zespół wciąż prowadzony przez Xabiego Alonso znajduje się na 2. miejscu w ligowej tabeli. Strata do Barcelony wynosi 7 punktów. Real zagrał jednak jeden mecz mniej. W rozgrywkach Ligi Mistrzów Królewscy są na 7. pozycji. Ligowe starcie Realu Madryt z Alaves rozpocznie się w niedzielę, 14 grudnia o 21:00. Jego wynik może dać kluczową odpowiedź w kontekście przyszłości Alonso.