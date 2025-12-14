Była 6. minuta. Tak nazwali Pajor, po tym, co zrobiła w meczu FC Barcelony

Ewa Pajor jest w tym sezonie w wielkiej formie. Polka przewodzi klasyfikacji strzelczyń Ligi F. Nasza reprezentantka znajduje się również wśród najskuteczniejszych piłkarek w kobiecej Lidze Mistrzów. Równie dobrze wygląda jej zespół. Barcelona przewodzi w obu rozgrywkach. W sobotę (13 grudnia) Duma Katalonii pokonała w prestiżowych derbach 5:1 Badalonę. W czym tradycyjnie swój udział miała Pajor.

REKLAMA

Zobacz wideo Sport Brzęczka zwolnili piłkarze? "Atmosfera nie do zniesienia"

Hiszpańskie media zachwycone Pajor. "Spisała się na medal"

Wysoka wygrana kobiecej drużyny Barcelony zrobiła duże wrażenie na lokalnych mediach, które rozpisują się na temat gry Dumy Katalonii. Tradycyjnie ciepłe słowa padły również pod adresem Ewy Pajor.

- Ewa Pajor spisała się na medal po świetnej akcji Caroline Graham, która doskonale dośrodkowała z prawej strony. Nisko grana piłka trafiła do Pajor, która zamieniła podanie na gola. Dzięki temu trafieniu Barcelona objęła prowadzenie po zaledwie 6 minutach meczu - piszę lesportiudecatalunya.cat.

Polkę doceniono również w Mundo Deportivo. Pajor została określona jako "wszechobecne zagrożenie". Jej szybko zdobyty gol pozwolił Barcelonie przejąć kontrolę nad meczem.

- Barcelona dobrze rozpoczęła mecz. Kontrolowała grę i pewnie zarządzała piłką. Objęła prowadzenie już w 6 minucie. Graham dośrodkowała między środkowe obrończynie. Piłka dotarła do Pajor, wszechobecnego zagrożenia. Polka stworzyła sobie przestrzeń i strzeliła obok bramkarki Valenzueli - piszę Mundo Deportivo.

Wielka forma Ewy Pajor. Trwa niesamowita seria Polki

Pajor spędziła na murawie 55 minut. Została zmieniona przez Kikę Nazareth. Mecz z Badaloną to dla Polki 6. kolejne spotkanie w barwach Barcelony z co najmniej jednym golem.

Kobieca drużyna Dumy Katalonii następny mecz zagra w środę o 21. Jej przeciwnikiem w rozgrywkach Ligi Mistrzów będzie Paris FC.