Coraz bliżej nowego stadionu w Polsce! Wykonano ważny krok

Raków Częstochowa wciąż rozgrywa swoje mecze na stadionie przy Limanowskiego 83. Obiekt mieści zaledwie 5,5 tysiąca widzów. Nie spełnia również standardów europejskich. W związku z tym w Lidze Konferencji drużyna musi grać w Sosnowcu. W najbliższym czasie zaplanowano ważny krok w stronę nowego stadionu.
17 grudnia w w Sądzie Rejonowym w Częstochowie zaplanowano pierwszą licytację nieruchomości dawnej przędzalni Czesankowej Elanex. Szacunkowa wartość gruntów i budynków ma wynosić ponad 30 mln zł. Odbędą się dwie licytacje. Podczas pierwszej cena wywoławcza ma wynieść około 7,9 mln zł, a drugiej 14 mln zł.
Na szybkie przejęcie gruntów dzięki licytacji liczą władze miasta, które chcą rozpocząć kluczową dla Rakowa inwestycję. Prezydent krytykował opóźnienia związane z wyznaczeniem terminu licytacji. Takie działania zdaniem włodarza miasta blokują możliwość zagospodarowania cennego terenu.
Nowy stadion Rakowa ma pomieścić 15 tysięcy kibiców, to aż trzykrotnie więcej w porównaniu z obecnym obiektem. Inwestycja wraz z gruntami jest szacowana na ponad 440 mln złotych. Do tego około 108 mln złotych mają wynieść dodatkowe wydatki, m.in. parkingi. Władze Częstochowy zapewniają, że miasto i Raków będą działać wspólnymi siłami w drodze po nowy stadion.
Kibiców Rakowa czekają w tym roku jeszcze 2 mecze. W niedzielę, o 14:45 Czerwono-Niebiescy zagrają z Zagłębiem Lubin, a w czwartek czeka ich wyjazd na Cypr, gdzie w ostatnim spotkaniu fazy ligowej Ligi Konferencji zagrają z Omonią.