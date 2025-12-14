Coraz bliżej nowego stadionu w Polsce! Wykonano ważny krok

Raków Częstochowa wciąż rozgrywa swoje mecze na stadionie przy Limanowskiego 83. Obiekt mieści zaledwie 5,5 tysiąca widzów. Nie spełnia również standardów europejskich. W związku z tym w Lidze Konferencji drużyna musi grać w Sosnowcu. W najbliższym czasie zaplanowano ważny krok w stronę nowego stadionu.

REKLAMA

Zobacz wideo Papszun "pożegnany" przez kibiców Rakowa. Żelazny: To nie mieści mi się w głowie

Ważny krok w stronę nowego stadionu Rakowa. Odbędzie się pierwsza licytacja

17 grudnia w w Sądzie Rejonowym w Częstochowie zaplanowano pierwszą licytację nieruchomości dawnej przędzalni Czesankowej Elanex. Szacunkowa wartość gruntów i budynków ma wynosić ponad 30 mln zł. Odbędą się dwie licytacje. Podczas pierwszej cena wywoławcza ma wynieść około 7,9 mln zł, a drugiej 14 mln zł.

Na szybkie przejęcie gruntów dzięki licytacji liczą władze miasta, które chcą rozpocząć kluczową dla Rakowa inwestycję. Prezydent krytykował opóźnienia związane z wyznaczeniem terminu licytacji. Takie działania zdaniem włodarza miasta blokują możliwość zagospodarowania cennego terenu.

Stadion rozpocznie nową erę Rakowa. Wiemy ile może kosztować

Nowy stadion Rakowa ma pomieścić 15 tysięcy kibiców, to aż trzykrotnie więcej w porównaniu z obecnym obiektem. Inwestycja wraz z gruntami jest szacowana na ponad 440 mln złotych. Do tego około 108 mln złotych mają wynieść dodatkowe wydatki, m.in. parkingi. Władze Częstochowy zapewniają, że miasto i Raków będą działać wspólnymi siłami w drodze po nowy stadion.

Kibiców Rakowa czekają w tym roku jeszcze 2 mecze. W niedzielę, o 14:45 Czerwono-Niebiescy zagrają z Zagłębiem Lubin, a w czwartek czeka ich wyjazd na Cypr, gdzie w ostatnim spotkaniu fazy ligowej Ligi Konferencji zagrają z Omonią.