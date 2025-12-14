Ronaldo zagra w kultowej serii?! "To się na pewno wydarzy"

Cristiano Ronaldo wciąż rywalizuje na piłkarskim boisku. Portugalczyk jest kapitanem i liderem Al Nassr, które przewodzi ligowej tabeli w Arabii Saudyjskiej. Ronaldo wciąż marzy również o mistrzostwie świata z reprezentacją Portugalii. W trakcie finałów przyszłorocznej imprezy będzie miał już 41 lat. Powoli schodzący z piłkarskiej sceny legendarny zawodnik zaczyna szukać swojego miejsca również poza światem futbolu. Być może odnajdzie je w filmie.

Cristiano Ronaldo może zagrać w "Szybkich i Wściekłych". Vin Diesel zapowiada rolę dla legendy futbolu

Interesującą informację o filmowej przyszłości Portugalczyka podał na Instagramie Vin Diesel. Słynny producent i aktor zamieścił wspólne zdjęcie z Cristiano Ronaldo. Pod nim umieścił opis sugerujący, że aktorska kariera stoi przed legendarnym piłkarzem otworem.

- Wszyscy pytali, czy on [Ronaldo] zagra w "Szybkich i Wściekłych"... To się na pewno wydarzy. Napisaliśmy dla niego rolę - zdradził na Instagramie Vin Diesel.

Filmowa rola byłaby nowością dla Cristiano Ronaldo

Dotychczas Cristiano Ronaldo był bohaterem filmów biograficznych poświęconych swojej karierze. Rola aktora byłaby nowością dla Portugalczyka. Jedenasta część kultowej serii jest zaplanowana na 2026 rok. Ma być ostatnim aktem słynnej produkcji.

Cristiano Ronaldo od 2023 roku reprezentuje barwy Al Nassr. Portugalczyk wciąż imponuje liczbami. W tym sezonie w 12 meczach zanotował 11 trafień, do których dołożył 2 asysty. Jego klub zmierza po mistrzostwo kraju.