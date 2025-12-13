Widzew dalej szaleje. Oto kogo chcą sprowadzić tym razem

Kibice Widzewa nie tak wyobrażali sobie obecny sezon. Latem dokonano transferów dających nadzieję nawet na walkę o europejskie puchary. Rzeczywistość okazała się dużo bardziej brutalna. Drużyna z Łodzi jest na ten moment zaangażowana w walkę o utrzymanie. Różnicę w tabeli nie są jednak duże i jeszcze sporo może się zmienić, a w tym mogą pomóc zimowe transfery.

Zobacz wideo Co się dzieje w Widzewie Łódź? Żelazny: Jestem zdziwiony, spodziewałem się innego zarządzania

Widzew dokonał pierwszego transferu. Kolejnym ma być zawodnik z Jamajki

Widzew ogłosił już pierwszy zimowy transfer. Do zespołu z Łodzi dołączył Christopher Cheng. Norweg ma wzmocnić lewą stronę defensywy. Według doniesień, które przedstawił "Łódzki Sport" blisko podpisania kontraktu z klubem jest kolejny zawodnik. Do Widzewa miałby trafić Norman Campbell, który gra obecnie w duńskim Randers FC.

Norman Campbell ma wzmocnić atak Widzewa. Ten transfer może sporo kosztować

Norman Campbell to 26-letni napastnik. Pochodzący z Jamajki zawodnik najczęściej występuje na prawej stronie ataku, w ofensywie może jednak występować na różnych pozycjach. Liczby Campbella w tym sezonie nie rzucają na kolana. W 16-ligowych spotkaniach zdobył 2 gole i 2 asysty. Jego klub Randers FC. znajduje się na 9. pozycji w ligowej tabeli. Jeżeli Widzew finalnie zdecyduje się na ten ruch, to musi liczyć się ze sporym wydatkiem. Jamajczyk ma bowiem ważny kontrakt do 2028 roku, jego wycena na portalu transfermarkt.de to 1,3 miliona euro.

Widzew Łódź zakończył już grę w tym roku. W ostatniej ligowej kolejce w 2025 roku podopieczni trenera Jovicevica przegrali 1:2 z Zagłębiem Lubin. W 18 kolejkach zespół z Łodzi zdobył zaledwie 20 punktów. Widzewiacy 8 stycznia rozpoczną zimowy obóz.