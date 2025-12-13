Koniec serii polskiego trenera w Bundeslidze. Zatrzymał go inny Polak

Eugen Polański odmienił w tym sezonie Borussię Monchengladbach. W momencie objęcia przez Polaka stanowiska klubowego trenera, jego zespół znajdował się na ostatnim miejscu w ligowej tabeli, z zaledwie trzema punktami na koncie. Od tego momentu Borussia zanotowała serię 5 meczów bez porażki. Gra drużyny Polańskiego robi duże wrażenie na kibicach i ekspertach. Źrebaki coraz częściej wymienia się jako zespół, który może zakończyć rozgrywki w górnej części tabeli. Każda seria się jednak kiedyś kończy, a tę Polańskiego zakończył inny Polak.

Fantastyczna pierwsza połowa w wykonaniu Wolfsburga. Grabara i spółka prowadzili do przerwy różnicą dwóch goli

Wolfsburg strzelanie na Borussia Park rozpoczął już w 4. minucie meczu. Do siatki trafił wówczas Patrick Wimmer. Gospodarze odpowiedzieli w 22. minucie, kiedy piłkę do własnej siatki wpakował Konstantinos Koulierakis. To byłoby jednak na tyle, jeżeli chodzi o dobre informacje dla fanów Gladbach w pierwszej części gry. W 30. minucie Wilki na ponowne prowadzenie wyprowadził Amoura, a w 34. minucie wynik podwyższył zdobywca pierwszego gola Wimmer. Do przerwy podopieczni trenera Eugena Polańskiego przegrywali 1:3.

Po przerwie bez bramek. Wielka seria Polańskiego zakończona

Seria meczów bez porażki drużyny Eugena Polańskiego została zakończona na 5 spotkaniach. Ostatecznie Kamil Grabara i spółka wygrali 3:1. W drugiej części gry piłka trafiała do siatki, jednak bramki nie zostały uznane. W 64. minucie na spalonym był Lovro Majer, a w 72. minucie linie spalonego przekroczył Haris Tabakovic. Kamil Grabara zagrał solidne spotkanie, notując 4 udane interwencje.

Borussię Monchengladbach czeka teraz bardzo wymagający wyjazd. Kolejnym ligowym rywalem podopiecznych trenera Polańskiego będzie Borussia Dortmund. VfL Wolfsburg zagra u siebie z Freiburgiem. W ligowej tabeli po 14. kolejkach Źrebaki mają punkt więcej od Wilków.