Była szósta minuta. Pajor miała kilka metrów do bramki i zrobiła to

Ewa Pajor rozkręca się w tym sezonie. Po kontuzji, której doznała w połowie października, nie ma już śladu. Niemal w każdym spotkaniu strzela gola. Dość powiedzieć, że od powrotu z rekonwalescencji zdobyła już sześć bramek w ośmiu meczach. Nie inaczej było w sobotnie popołudnie. Polka nie potrzebowała wiele czasu, by zapisać się w protokole meczowym.

Ewa Pajor z kolejnym trafieniem. I to jakim!

O 15:00 rozpoczęto starcie Badalony z FC Barceloną. Gościnie szybko ruszyły do ataku. I jedna z akcji zakończyła się bramką. Już w 6. minucie piłkę w siatce umieściła Pajor.

Polka otrzymała kapitalne podanie po ziemi w pole karne od Caroline Graham i nie pozostało jej nic innego, jak przystawić nogę. Oddała strzał z dość ostrego kąta z bliskiej odległości, czym nie dała szans bramkarce. Dzięki temu trafieniu wyprowadziła drużynę na prowadzenie.

Był to 11. gol naszej rodaczki w lidze w tym sezonie, dzięki czemu powiększyła dorobek w klasyfikacji strzelczyń. Druga Claudia Pina ma o jedno trafienie mniej, a to dlatego, że również zapisała się w protokole meczowym w sobotę. W 38. minucie ponownie wyprowadziła Barcelonę na prowadzenie po tym, jak wyrównała Lorena Navarro Dominguez.

Mecz trwa. Na tablicy wyników 2:1 dla Katalonek. Obecnie w tabeli pewnie prowadzi FC Barcelona. Drugi jest Real Madryt, a za nim Real Sociedad.