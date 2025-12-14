"Kobiecy Shaq" podbija Amerykę. Waży 130 kg i demoluje rywalki

Audi Crooks to 21-letnia amerykańska koszykarka. Ze względu na niezwykłe warunki fizyczne jest często określana jako kobieca wersja Shaquille O'Neala. Amerykanka waży bowiem 131 kilogramów, przy 191 centymetrach wzrostu. Do legendarnego Shaqa nawiązuje również jakością na parkiecie. Jej liczby robią wrażenie.

"Kobieta Shaq" niszczy parkiety w USA. Zdobywa więcej punktów niż gra minut

Crooks występuje póki co w akademickich rozgrywkach NCAA. Gigantyczne wrażenie robią jej liczby. W trakcie dwóch pierwszych sezonów w barwach Iowa State notowała średnio 19,2 i 23,4 punktu. Prawdziwą wielkość zaczęła pokazywać w obecnych rozgrywkach. Jest na dobrej drodze do pobicia rekordu Stanów Zjednoczonych, który będzie trudny do przebicia w przyszłości. W 11 spotkaniach "Kobieta Shaq" zdobyła łącznie 306 punktów. Do osiągnięcia takiego wyniku potrzebowała zaledwie 283 minut gry.

Crooks pokazała kunszt m.in. w spotkaniu Iowa State z Iowa Hawkeyes. Zdobyła wówczas 30 punktów, miała również 10 zbiórek. Trafiła 13 z 20 rzutów.

Liczby Crooks to prawdziwe szaleństwo. Robią wrażenie nie tylko w świecie kobiecej koszykówki

"Kobieta Shaq" to liderka klasyfikacji strzelczyń NCAA Division I. Zdobywa 27,8 punktu na mecz, na co potrzebuje średnio zaledwie 25,7 minuty. Jeśli Crooks nie straci swojej genialnej formy, to wszystko wskazuje na to, że będzie najlepszą osobą grającą w zawodową koszykówkę w USA, jeśli chodzi o liczbę punktów na minutę gry. Statystyka dotyczy nie tylko NCAA i WNBA, ale również NBA.

Wśród panów najlepszy pod tym względem jest Joel Embiid, który w koszulce Philadelphia 76ers, na zdobycie średnio 34,7 punktu, potrzebował 33,6 minuty na mecz. Crooks jest na najlepszej drodze, żeby pobić to osiągnięcie.