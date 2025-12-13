16 lat i koniec! Zerwana zgoda kibiców klubów Ekstraklasy!

W sobotę 13 grudnia na profilach informujących o sytuacji w świecie kibicowskim pojawiły się zaskakujące informacje. Do historii przeszła zgoda kibiców GKS-u Katowice oraz Górnika Zabrze, która obowiązywała od lat i była uznawana za jedną z najważniejszych na Górnym Śląsku.

REKLAMA

Zobacz wideo To oni są winni kompromitacji Legii? "Klubowi byłoby łatwiej bez tej osoby"

Jest to wydarzenie o tyle znaczące, że jeszcze niedawno na trybunie najzagorzalszych kibiców Gieksy gościł... Lukas Podolski. Piłkarz - i od niedawna akcjonariusz - Górnika pojawił się na niedawno oddanym do użytku stadionie przy ul. Nowej Bukowej przy okazji spotkania GKS Katowice - Raków Częstochowa w sierpniu 2024 roku.

16 lat przyjaźni

Zgoda pomiędzy kibicami GKS-u Katowice i Górnika Zabrze została przybita 1 sierpnia 2009 roku. Katowiczanie rozgrywali tego dnia wyjazdowy mecz z Pogonią Szczecin w Ekstraklasie, a na sektorze gości pojawili się również fanatycy z Zabrza. Od tamtej pory kibice tych drużyn często pojawiali się na meczach zarówno GKS-u, jak i Górnika. Sytuacja uległa jednak zmianie i takie wsparcie się już nie powtórzy.

Jak informuje profil Polscy Kibice na Twitterze, zakończyła się również zgoda między kibicami Górnika a ROW-u Rybnik. Trwała ona krócej, bo od 2017 roku, ale świadczy ona o poważnym rozłamie między poszczególnymi grupami kibicowskimi na Górnym Śląsku.

Obie drużyny zmierzą się niedługo po wznowieniu rozgrywek po przerwie zimowej. W 23. kolejce Ekstraklasy, odbywającej się na przełomie lutego i marca, Górnik pojedzie do Katowic na mecz z GKS-em. Dokładny termin tego spotkania nie został jeszcze ustalony. Zaprezentowane wtedy będą nastroje, które teraz panują między górnośląskimi ekipami.