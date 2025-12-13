Rybus przerwał ciszę w mediach. Pierwszy raz od sierpnia

Dwa tygodnie temu informowaliśmy, że małżeństwo Macieja i Lany Rybusów dobiegło końca. "Lana złożyła pozew o rozwód i podział majątku małżeńskiego. Sąd uwzględnił jej żądania, ale pełna treść wyroku nie została jeszcze opublikowana" - takie słowa można było przeczytać w rosyjskich mediach.

Piłkarz poznał swoją przyszłą żonę podczas wizyty w restauracji, w której podpisał kontrakt z Lokomotiwem Moskwa. Po zaledwie roku para się pobrała, a w 2019 roku uroczystość powtórzono - specjalnie dla członków rodziny Rybusa, którzy nie mogli wybrać się do Władykaukazu. Para doczekała się dwójki synów, Roberta (ur. 2018) oraz Adriana (ur. 2021).

Kryzys w małżeństwie

Gdy w 2022 roku Rosja dokonała agresji na Ukrainę, wielu sportowców - między innymi Grzegorz Krychowiak - zrobili wszystko, by opuścić rosyjskie rozgrywki. Maciej Rybus jednak postanowił zostać, argumentując to dobrem rodziny. Niewielu dziwiło, że był wykorzystywany przez rosyjską machinę propagandową do ich celów. Obrońca wziął udział w obchodach Dnia Zwycięstwa. Na zdjęciach widać było przypiętą do jego kurtki wstążkę św. Jerzego - symbol rosyjskiego nacjonalizmu.

W zeszłym roku małżeństwo zaczęło przeżywać kryzys. Lana usunęła wszystkie zdjęcia ze swoim partnerem z mediów społecznościowych, dodatkowo zaczęła posługiwać się swoim nazwiskiem panieńskim - Bajmatowa. Choć zbywała plotki i twierdziła, że Rybusowie wciąż tworzą szczęśliwy związek, prawda była zgoła inna. Rozstanie pary nie jest już żadną tajemnicą.

Rybus odezwał się po 4 miesiącach

Maciej Rybus po rozwodzie postanowił pozostać w Rosji - podobnie jak w 2022 roku, argumentując to kwestiami rodzinnymi. "Nie ma możliwości, żeby chłopcy zamieszkali w Polsce. Maciek chce mieć z nimi stały kontakt" - do takich informacji dotarł Fakt. I faktycznie, były reprezentacyjny obrońca przerwał medialną ciszę, wrzucając na Instagrama zdjęcie z synami na rodzinne wyjście do teatru. Jest to jego pierwszy post w mediach społecznościowych od czterech miesięcy.

Po odejściu z Legii Warszawa w sezonie 2011/12 Maciej Rybus trafił do Tereka Grozny, gdzie grał przez 4,5 roku. Po sezonie spędzonym w Olympique Lyon wrócił do Rosji, gdzie reprezentował barwy stołecznych Lokomotiwu i Spartaka, a także Rubina Kazań. Choć w planie miał pozostanie w rosyjskiej ekstraklasie, Rybus grywał jedynie w amatorskiej Medialidze, w której rywalizował z innymi byłymi piłkarzami czy też celebrytami.