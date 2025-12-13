Mbappe przegrywa walkę o wielkie pieniądze. Sąd zdecydował

W maju Sąd Apelacyjny w Paryżu nakazał zwolnienie 55 milionów euro zamrożonych na kontach Paris Saint-Germain. To pieniądze, których Kylian Mbappe domaga się od klubu z Paryża jako premii za parafowanie ostatniej umowy z PSG. Teraz sprawa miała swoją kontynuację. Niezbyt szczęśliwą dla piłkarza Realu Madryt.

Kolejna porażka

Francuz odwołał się od decyzji o uchyleniu zabezpieczeń na rachunkach bankowych paryskiego klubu. Wniosek został odrzucony przez sąd, który, zdaniem "RMC Sport" uznał brak podstaw dla roszczeń Mbappe. Ponadto piłkarzowi zarzucono nadużycie proceduralne.

Reprezentant Francji nie tylko pokryje koszty postępowania, ale także zapłaci 3 tysiące euro na rzecz PSG za nadużycie procedury. Klub ze stolicy z kolei, co potwierdził adwokat Renaud Semerdjian, zamierza stanowczo bronić swoich praw.

To nie koniec sporu

To oczywiście nie koniec walki na linii Mbappe - Paris Saint-Germain. Kolejne spotkanie stron przed sądem zaplanowany na 16 grudnia w ramach ciążącej sprawy w Radzie Pracy. Grupa reprezentująca piłkarza odmówiła mediom udzielenia komentarza w tym temacie.