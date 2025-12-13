To już przesądzone! Brazylijczyk odchodzi z Realu Madryt

Półtora roku temu Real z dumą ogłaszał pozyskanie niezwykle utalentowanego Brazylijczyka. Endrick trafił na Santiago Bernabeu z Palmeiras, a Królewscy zapłacili za gwiazdkę kilkadziesiąt milionów euro. Napastnik ma się od kogo uczyć, ale jeszcze nie rzucił wyzwania Kylianowi Mbappe.

Endrick w tym sezonie wystąpił jedynie w dwóch spotkaniach Realu Madryt - z Valencią w lidze hiszpańskiej oraz z Manchesterem City w Lidze Mistrzów. W obu tych przypadkach wchodził w końcówce. Dla zawodnika, który w poprzednim sezonie regularnie dostawał szanse od Carlo Ancelottiego, runda jesienna to prawdziwa gehenna.

Endrick powalczy o MŚ

Xabi Alonso zrezygnował z usług 19-latka, wyżej ceniąc umiejętności Gonzalo Garcii. Brazylijczyk więc uda się na wypożyczenie. Jak donosi hiszpański AS, nowym klubem Endricka zostanie Olympique Lyon. Piąta drużyna ligi francuskiej ma być idealnym miejscem na rozwój. Niewielka konkurencja w ataku, gra na kilku frontach - Lyon jest liderem Ligi Europy i ma już zapewnioną grę w fazie pucharowej. Trener Paulo Fonseca z miejsca będzie stawiać na gwiazdkę Realu.

Dla Endricka to też okazja do walki o wyjazd na mistrzostwa świata - a selekcjonerem Canarinhos jest przecież Carlo Ancelotti, który 19-latka bardzo dobrze zna. W umowie wypożyczenia nie została umieszczona żadna klauzula wykupu, więc latem Brazylijczyk wróci do Madrytu.

Transfer bez względu na trenera

Co więcej, sprawa tego wypożyczenia jest już przesądzona i Endrick trafi do Lyonu niezależnie od losów Xabiego Alonso. Nad Hiszpanem kłębią się ciemne chmury i każdy zły wynik może sprawić, że straci on pracę w Realu. Nawet jeżeli stałoby się to jeszcze w grudniu, to nowy szkoleniowiec Królewskich nie będzie mieć nic do powiedzenia w kwestii 19-latka.

Mecz, który może zadecydować o posadzie Xabiego Alonso, odbędzie się w niedzielę 14 grudnia o godzinie 21. Real Madryt zmierzy się na wyjeździe z Deportivo Alaves. Tylko zwycięstwo sprawi, że Hiszpan pozostanie na stanowisku.